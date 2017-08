Lääne-Harju valla keskuse otsustab uus volikogu

Juuli alguses jõudis vabariigi valitsus arusaamisele, et pärast oktoobrikuiseid valimisi ühendatakse neli omavalitsust Lääne-Harju vallaks. Kus aga asub 13 000 elanikuga valla valitsus ja volikogu, jääb uue volikogu otsustada.

Keila vallavanem Jaan Alver ütles, et viimati said nelja omavalitsuse (Keila, Padise ja Vasalemma valla ning Paldiski linna ) juhid kokku Keila vallamajas juunis.“ Arutasime vabariigi valitsuse otsust nelja omavalitsuse sundliitmise kohta ning valimiseelseid küsimusi. Nagu näha vaidlustavad Vasalemma ja Padise vallad sundliitmist kohtu kaudu,” rääkis Alver. Tänaseks on teada, et need omavalitsused jäävad Riigikohtult õiguskaitseta ning valida tuleb ühendvalla 21-liikmeline volikogu.

“Seega ühiselt valimisteks ette ei valmistu, igaüks omaette. Kus saab olema uue valla võim, saab teada peale valimisi. Uus volikogu otsustab,” lisas Keila vallavanem, kes kandideerib valimistel ka ise.

Lääne-Harju valla valimiskomisjon on moodustatud maavanema korraldusega ning töötab alates 16.augustist. Komisjon asub Vasalemmas kohalikus vallamajas.

Oktoobris tekkivas uues omavalitsuses on 13 000 elanikku ning selle pindala on 687 ruutkilomeetrit.