Vabadusest ja selle enesestmõistetavusest

Mis sul kangastub silme ette, kui ütlen 20. august 1991? Iseseisvus, vabadus, rõõm.. või hoopis midagi vastupidist…

Isiklikud mälestused sellest päevast saavad suure tõenäosusega olla vaid inimestel, kel vanust täna rohkem kui 30 eluaastat. Tähistame ju tänavu 26 aasta möödumist Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest.

Minu isiklikud mälestused sellest päevast seostuvad eelkõige ärevusega teleri ees: kas juletakse või mitte Toompeal meid taas iseseisvaks kuulutada. Ja siis kell 23.03 kõlanud haamrilöögile, mis tähistas oma Eesti riigi taastulemist, järgnenud vabadusejoovastusega.

Aga kindlasti on väga paljude inimeste mällu sööbinud ka meediareportaažid nõukogude tankide kolonni sisenemisest Eesti territooriumile ning nende teekonnast läbi Võru, mööda Tartu maanteed Tallinna suunas. Pilti mööda tselluloosivabriku mäge alla Tallinna kesklinna poole trügivatest tankidest, mis tohutut müra tekitades asfalti lõhkusid, on tõesti ka raske mälust kustutada. Eriti neil, kes seda oma silmaga, mitte vaid läbi kaameraobjektiivi, jälgisid. Kui palju emotsioone, kahtlusi ja hirme meie inimestel sel päeval tuli endas lahti mõtestada, seda ei saa me ilmselt mitte kunagi teada. Kui raske või kerge oli neil Eesti meestel, kes strateegiliselt oluliste objektide kaitsele asusid – tehes seda põhimõtteliselt paljakäsi, oma taolist otsust langetada, jääb ilmselt samuti nende meeste tegutsemisest sündinud legendide sisuks.

Aga sellises olukorras kui siis meist keegi vist olla enam ei tahaks. Täna me teame, et see lugu lõppes õnnelikult, tookord oli võimalikke finaale päevakorras rohkem kui üks ja teised neist sugugi mitte nii rõõmsat tulevikku ennustavad. Kuid Eesti sai taas vabaks ja see vabadus on aidanud meil oma riigi üles ehitada ning edeneda meil tähtsusetust Euroopa ääremaast täieõigusliku, majanduslikult iseseisva demokraatliku riigini.

Aga miks on tähtis mäletada ja meeles pidada ka halbu aegu ja ebameeldivaid sündmusi? Sellepärast, et nagu raha ei tule lihtsalt seinast, ei ole ka iseseisev ja sõltumatu Eesti Vabariik iseenesestmõistetav ning kadumatu suurus, eriti tänases eriliselt ärevas poliitilises olukorras, mis kogu maailmas valitseb.

Tähtis on, et igaüks meist teadvustaks endale oma rolli tähtsust vaba ja iseseisva Eesti riigi kestmajäämise tagamisel. Sellepärast, head harjumaalased, parafraseerin siinkohal tuntud klassikut ning kutsun meid kõiki olema küll tublid eurooplased, kuid jääma alati ja ikka ka eestlasteks. Elagu Eesti!