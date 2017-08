Anija mõis tehakse korda kahe miljoni euro eest

31. juulil otsustas EAS eraldada 1 750 000 eurot Anija mõisa peahoone ja aida renoveerimiseks. Anija vald toetab ettevõtmist kuni 400 000 euroga.

Anija mõisa klassitsismisugemetega barokne peahoone on harjutamiskohaks kohaliku laulukoorile. Hoones paiknevad kohvik ja raamatukogu. Käsitöötoas käivad kogukonna inimesed vaipa kudumas. Peetakse tähtpäevi.

Peahoone kõrval kõrguvat aita kasutatakse kontserdite ja teatritenduste korraldamiseks. Viimase kahe aasta jooksul on seal peetud ka neljad pulmad.

Mõisakompleksi arendamiseks moodustas Anija vallavolikogu 2009. aastal sihtasutuse Anija Mõisa Haldus, mille juhatusse kuuluvad Janne Kallakmaa ja Marge Raja.

Esimene katse luhtus

Ehkki peahoonel on 12 ahju, on neist 10 Kallakmaa sõnul rivist väljas. Et maja talvel soojana hoida, kasutatakse lisaks õhksoojuspumpa, ioonkütet ja elektriradikaid, ent koridorid on sellegipoolest külmad.

Peahoone sai aastatuhande vahetusel uue katusekatte, kuid seda on juba parandada tulnud. “Praegu on katus heas seisus,” arvab Kallakmaa. Verandalt kukuvad aga kivid ja see võib-olla varisemisohtlik.

“Mõisa aita saab kasutada ainult suviti, kuna siin pole ei kütet, ei vett ega kanalisatsiooni,” kurdab Kallakmaa.

Anija mõisa peahoone ja aida renoveerimiseks taotleti EASilt eelmisel aastal 2,2 miljonit eurot. Taotluse kirjutas Kallakmaa koos Civitta Eesti ASiga, mis aitas tasuvus- ja sotsiaalanalüüsi koostada. “Soovisime, et Anija mõisa tuleks baltisaksa pärandi ja mõisakultuuri keskus,” meenutab naine.

EASilt tuli mullu eitav vastus. “EAS vastas, et see on kitsas sihtrühm, kes hakkaks mõisa külastama, et oleks vaja jätkusuutlikumat projekti, et ta läheks rohkem korda nii Eesti inimestele kui välismaalastele,” ütleb Kallakmaa.

Küll õnnestus Anija Mõisa Haldusel väiksem projekt. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu saadi pargi korrastamiseks 285 000 eurot. Tööd kestsid 2015. aasta sügisest tänavu kevadeni.

Teine katse edukas

Uus taotlus Anija mõisa peahoone ja aida renoveerimiseks esitati EAS-ile tänavu 10. aprillil. “31. juuli seisuga tuli meile vastus, et oleme saanud 100 protsenti rahastuse,” meenutab Kallakmaa.

EAS annab SA Anija Mõisa Haldusele 1 750 000 eurot. Hoonete omaniku ehk Anija valla omafinantseering on kuni 400 000 eurot.

Tööd algavad septembris põhiprojekti hanke koostamisega. “Ehitustööde alguseks oleme planeerinud järgmise aasta juunikuu,” lubab Kallakmaa. Tööd jõuavad ühele poole novembris 2019.

“Rekonstrueerimise tagajärjel saab Anija mõisast mõisaajaloo külastuskeskus “Mõisa aja lugu”. Kui inimene tuleb siia, siis ta näeb 14. sajandist kuni tänapäevani välja. Hooned koos pargiga hakkavad olema üks suur tervik, mis liigutab tundeid ja avab meeli. Mõisa motoks on “Lihtsuse võlu”,” selgitab Kallakmaa.

Peahoonesse tulevad täiendavad töötoad, kus on võimalik meelte, tunnete ja nägemisega käia läbi ajaloo. Selleks on kavas kasutada seni pigem kolikambri rollis olnud keldriruume. “Et oleksid lastel vahvad avastamisrõõmud, põnevused,” loodab Kallakmaa. Peahoone küttesüsteem ja elektrisüsteem vahetatakse välja.

Mõisa ait saab samuti uue elektrisüsteemi ning uue katuse. Aida esimene korrus jääb kontserdisaaliks. Selle ühte otsa ehitatakse tualetid ja garderoobid. Esimene korrus saab küttesüsteemi.

“Aida teisele korrusele tuleb kunstisaal. Seda ei soojustata,” ütleb Kallakmaa.