Toomas Tõniste: Ega rahandusministri amet ei ole ainult raamatupidaja töö

Viimased kaks kuud rahandusministri ametit pidanud endine olümpiapurjetaja Toomas Tõniste tegi esmaspäeval ringsõidu Rae vallas. Teiste seas rääkis ta Harju Elu ajakirjanikuga.

Toomas Tõniste, te külastasite Rae vallas ettevõtteid, nagu Hekotek, Rehvid Pluss, Tiptiptap, Tanker, ja lasteaeda Võsuke. Mis mulje need Teile jätsid?

Mulle on alati meeldinud käia ettevõtetes. Igal pool on see võtmesõna, et nad on hingega asja juures, nad on pühendunud ja, trotsides igasuguseid raskusi ja tagasilööke, lähevad edasi. Igal pool on oma lugu rääkida.

Tänases kontekstis ikkagi kõlab läbi see mure, et riik võib-olla mängib maksudega liiga palju, ei ole lihtne leida töötajaid. Võib-olla need ongi need kaks võtmesõna.

Hekoteki jaoks on teadupärast väga oluline Vene turg. Kas Te ei karda, et praegustes Euroopa Liidu ja Venemaa vastastikuste sanktsioonide tingimustes see eksport võib soikuda?

Venemaaga äri tegemiselt tuleb arvestada, et seal võivad poliitilised mõjud mängu tulla. Eks iga ettevõte ise tunnetab ju kõige paremini. Kohtudes täna Hekoteki töötajatega, nemad ei tundnud hirmu, et võiks midagi kardinaalselt muutuda. Pigem on mure selle pärast, et Eestil ei ole Venemaaga topeltmaksustamise vältimise kokkuleppeid. See asetab nad teistega ebavõrdse konkurentsi tingimustesse.

Tanker OÜ, kus me praegu räägime, on käsitööõlle pruulikoda. Kuidas mõjub sotsiaaldemokraadist tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski pealesurutud aktsiisitõus kodumaisele õlletööstusele?

Käsitööõlle meistritele on tehtud erisused. Neile see võib-olla nii palju ei mõju, kui mõjub suurematele tootjatele, aga eks siin ole natukene ajalugu, et mingil hetkel riik soosis lahjade jookide tegijaid. Jooksva palgatõusuga arvestades muutus lahja alkohol reaalselt odavamaks. Kui kange alkoholi aktsiisitõus käis kaasas palgatõusuga, siis lahja alkohol jäi sellest rongist maha.

Te olete lõpetanud Tallinna pedagoogikaülikooli kehakultuuriteaduskonna. Kas sportlasena rahandusministri ametisse hüpata raske ei olnud?

Siin ei ole väga vahet, kas sa oled sporti teinud või oled sa mõne muu alaga tegelenud kultuuri valdkonnas. Pigem ma ütleks niipidi, et mul on 25-aastane kogemus ettevõtlusest: ettevõtete loomine, nende käigushoidmine, igapäevaelu. Olen riigikogus olles näinud väga lähedalt ka riigi köögipoolt.

Ega see rahandusministri amet ei ole ainult raamatupidaja töö. Siin on ka väga palju sellist majanduslikku mõtlemist, majanduslikke otsuseid, poliitilisi otsuseid. See finantspool on üks osa. Ma ei näe siin mingit vasturääkivust.

Ja ikkagi – mitme miljoni euroga ületavad sellel aastal riigieelarve kulud riigieelarve tulusid?

See on tänase koalitsiooni otsus, minna teatud perioodil eelarvega defitsiiti, eesmärgiga jälle tasakaal saavutada. Mina sain rahandusministri ameti (12. juunil 2017 – A.T.), kui need otsused olid tehtud. Ma üritan omalt poolt teha, et me võimalikult kiirelt saavutaks eelarvetasakaalu ja et enam ei tuleks selliseid kobarmaksumuudatusi. Pigem üldse hoiduda kiiretest maksumuudatustest, et tagada ettevõtjatele etteaimatavus ja stabiilsus.

Teie koduerakonna IRLi toetus kõigub viie protsendi ehk valimiskünnise piirimail. Kas te lükkate õla alla ja kandideerite oktoobris kohalikel valimistel?

Olles enne ministriametisse asumist Viimsi vallavolikogu esimees, oli mul plaanis kandideerida. Olles täna minister, ma kandideerin. Kui siin võib ette heita, et kas ministri või riigikogu liikme kandideerimine on õige või mitte, siis üks põhjendus on, et kunagi ei tea, kaua valitsus püsib. Koalitsioon võib ju peale kohalikke valimisi muutuda.

Teine teema on see, et pooleteise aasta pärast on juba riigikogu valimised. Ministriperiood on tunduvalt lühem kui see neli aastat, milleks valitakse volikogu. Olles ka eelmiste kohalike valimiste ajal riigikogu liige, ma sain ligi kaks aastat olla Viimsi vallavolikogus, kuigi tol hetkel heideti ka ette, et riigikogu liige seal kandideerib.

Kas Te näete end edu korral näiteks Viimsi vallavanemana?

(Tõniste mõtleb pikalt) Täna ei näe.

Teie abikaasa vend Erik Nigola on uurimise alla PRIAlt toetuste väljapetmise asjus. Kas kriminaalasjaga seoses on süüdistusi esitatud ka Teile või teie abikaasale?

Ei ole. Seda on ka prokurör öelnud.

Aga mõtleme nüüd praeguse valitsuse tuleviku peale. Mitu kuud või mitu aastat Te praegusele valitsusele prognoosite?

Ma ei ole ennustaja. Tundes poliitikat, olles olnud ise opositsioonis ja koalitsioonis, nähes, kuidas koalitsioonid üleöö muutuvad, kuidas keegi kuskil kokkuleppeid teeb, kui hästi neid varjatakse, kuidas nuga selga lüüakse…

See on selline tänamatu töö, aga seda ma julgen küll öelda, et valitsuses on täna hea tööõhkkond, koostöö. Seda hinnates ma ei näe põhjust, miks ei võiks see valitsus ilusti riigikogu valimisteni püsida.

Mida kavatsete teha siis, kui te enam rahandusminister ei ole?

Siis ma tegelen ettevõtlusega edasi ja tegelen hobidega.

CV: Toomas Tõniste

• Sündinud 26. aprillil 1967.

• Lõpetas 1985. aastal Tallinna 42. keskkooli.

• Lõpetas 1997. aastal Tallinna pedagoogikaülikooli kehakultuuriteaduskonna.

• Olümpiamängudelt koos kaksikvend Tõnu Tõnistega purjetamises hõbe (1988) ja pronks (1992).

• Rahandusminister alates 12. juunist 2017.

• Abielus Ingrid Nigolaga.