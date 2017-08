Kohus ei andnud Padisele ja Vasalemmale õiguskaitset

Riigikohus jättis rahuldamata Padise vallavolikogu ja Vasalemma vallavolikogu taotluse peatada kuni Riigikohtu otsuse jõustumiseni vabariigi valitsuse 13. juuli 2017. a määruse kehtivus, täitmine või jõustumine.

Paldiski volikogu esimees Külli Tammur kirjutas Facebooki Padise valla grupis: “Kolmapäeval saime kohtult vastuse, et esmast õiguskaitset meie kaebuse osas ei rakendata, mis tähendab, et Vabariigi Valitsuse otsust “ei peatata” meie kaebuse menetlemise ajaks.“

Kohtu otsus tähendab, et kohalike omavalitsuse valimistel tänavu oktoobris toimuvad valimised Padise ja Vasalemma vallas planeeritava Lääne-Harju valla koosseisus ehk valitakse saadikuid uue valla volikogusse. Tammuri sõnul kaaluvad paljud Padise valla elanikud protseti märgiks valimistele minemata jätmist.

„Arutasime volikoguga teemat ja palju on arvamusi, et keegi pole huvitatud selles “pundis” kandideerimisest ja meie rahvas ei lähe n-ö protesti märgiks valima. See aga võib tähendada Padise inimeste jaoks seda, et kui me kohtus ei võida, siis ei saa meie kandist ühtegi inimest uude volikogusse. Kuigi me suures volikogus mingit enamust nagunii haarata ei suuda, siis ka 2-3 kohta on parem kui mitte midagi. Vastasel juhul jääme me isegi otsesest infost kõrvale,“kirjutas Tammur.

Padise volikogu esimees märkis ka, et „oma võitlust peame taustal nagunii edasi ja lõpuni ning kui võidame, korraldatakse erakorralised valimised.“