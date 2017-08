Prangli saare tankla valmib augusti lõpuks

Pranglile Kelnase sadama alale rajatava 5000-liitrise tankla maksumuseks kujuneb 23 280 eurot, millest enamus saadakse EASilt väikesaarte programmi raames. Tankla ehitab hanke võitnud Tankler OÜ.

Viimsi valla merendusspetsialist Igor Ligema hinnangul on Prangli saarel hinnanguliselt 55 sõidukit ja 20 paati. “Lisaks omavad saareelanikud veel maastikusõidukeid ning põllutöömasinaid, samuti aiatöömasinaid nagu murutraktorid, muruniidukid jms, mis samuti tarbivad kütust,” selgitab ta.

Seni pidid inimesed kütuse ise kanistrite või vaadikestega Pranglile toimetama. “Tekkis idee, et sinna tuleks rajada väike tankla. See idee küpses juba ammu-ammu, ja kuna EASi püsiasustusega väikesaarte programmist oli võimalik tankla ehitust rahastada, siis möödunud aastal me sinna selle taotluse tegime,” räägib Ligema. EAS otsustas tankla ehitust toetada.

Seadmed Itaaliast

Käesoleva aasta kevadel kuulutas Viimsi vald välja hanke tankla rajamiseks Pranglile, mille võitis Tartumaa ettevõte Tankler OÜ, kellega sõlmiti leping 21. juunil. Tankla rajamine läheb maksma 23 280 eurot, millest 20 000 katab EAS.

Ettevõte on väiketanklatega tegelenud üle viie aasta, neist viimased kolm Tankler OÜ nime all. “Väiketanklaid oleme paigaldanud suuruses 1300-25 000 liitrit peamiselt ettevõtete territooriumile,” selgitab juhataja Argo Kukk.

“Kuigi hankes väljakuulutatud seadmeid müüvad ja paigaldavad ka teised ettevõtted, siis minu teada hankel konkurentfirmad pakkumist ei teinud. Võib-olla ei osaletud hankel seepärast, et teati, mis neid ees ootab. Nimelt pinnases on väga suuri kive ning saarel rasketehnikat piiratult,” arvab Kukk.

“Projekteerimine ja kooskõlastuste saamine võttis aega, tänaseks päevaks ehitus käib. Õlipüüdur on maa sees ning alusplaat väiketankla paigaldamiseks sai täna (9. augustil – A.T.) valatud. Kompleksne väiketankla on juba meil Tartus laos ootamas. Tankla ja väljastusseadmed tulevad Itaaliast suurte kogemustega tootjalt. Antud seadmeid kasutatakse Eestis laialdaselt,” selgitab Kukk.

“Paigaldatav tankla ei ole kütusetankla traditsioonilises mõttes. See polnud ka hanke korraldaja eesmärk. Väiketanklaks nimetatakse kütusemahutit, millel on kütuse väljastusseadmed võimalusega piiratud grupi kasutajate identifitseerimisega hilisema aruandluse koostamiseks. Sama lahendust on kasutatud ka teistel väikesaartel,” täpsustab Kukk.

Naissaar peab ootama

Praeguste kavade kohaselt peaks diiselkütust ja bensiini 95 pakkuv Prangli tankla valmima augusti lõpuks. Kuke arvates ei kujune selle igakuine kasutus eriti suureks.

“Samasugune tankla on Ruhnu saarel. Ma olen Ruhnu vallavanemaga sel teemal rääkinud. Nemad täidavad seda tanklat ainult kolm või neli korda aastas. Sinna läheb korraga kaks ja pool tonni diislit ning kaks ja pool tonni bensiini, aga ma kaldun arvama, et meil läheb rohkem,” kalkuleerib Ligema.

Kas on plaanis ehitada samasugune tankla Naissaarele? “Ei, praegu küll mitte, sest Naissaar peaks enne üldse saama püsiasustusega saare staatuse, mida praegu lubatakse,“ räägib Ligema. “See sõltub juba riigikogust ja vabariigi valitsusest.”