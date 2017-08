Rahvusvaheline noortepäev ja heategude tegemine

Noored on meie tulevik, meie homse kujundajad ja meie lootus saabuvale paremale elule.

Ilmselt on sel aastal, seoses noorte laulu- ja tantsupeoga, noortest ja nende tegemistest tavapärasest oluliselt enam juttu tehtud ka avalikus meediaruumis. On ju aasta 2017 laste ja noorte kultuuriaasta.

Aga täna tahtsin ma, head lugejad, teie tähelepanu juhtida hoopis ühele teisele, samuti noortega seotud, kuid mitte eriti laialt avalikkuse ees kajastatud tähtpäevale – rahvusvahelisele noortepäevale, mida tähistatakse üle maailma 12. augustil.

Rahvusvaheline noortepäev on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) algatus, mida esmakordselt tähistati juba 1999. aastal. Algatus tuli 1998. aastal Lissabonis toimunud noortevaldkonna vastutavate ministrite maailma konverentsil osalenutelt.

Noortepäeva ülemaailmseks eesmärgiks on pöörata ühiskonna tähelepanu noorte probleemidele ja vajadustele.

Alates 2000. aastast on rahvusvaheline noortepäev igal aastal kandnud konkreetset

peateemat, olgu selleks siis tervis, tööpuudus, jätkusuutlik areng, generatsioonidevaheline suhtlus, vaesus, noorte osalus, kliimamuutused või tulevik.

Eestis peetakse seda päeva alates 2002. aastast, seega siis käesoleval aastal juba 15. korda!

Sel aastal kutsuvad korraldajad Eestis kampaania “Noored ei ole hukas!”raames noori tegema kasvõi üks heategu igas päevas. See heategu võib olla nii annetus toidupanka kui ka vanainimesele ühistranspordis oma istekoha loovutamine, peaasi, et kellegi päeva oma teoga paremaks oled saanud muuta. Kindlasti liigitaksin ma heategude hulka ka näiteks selle, kui märkad ja tunnustad oma head sõpra, kes on millegi toreda ja ühiskonnale väärtuslikuga hakkama saanud, või kingid talle ühe huvitava päris raamatu, millel on paberist lehed ja mida saab raamaturiiulisse panna. Või kutsud sõbra koos endaga kasvõi metsa või mere äärde kõndima ja looduse ilu imetlema – ka see on tegelikult ju heategu.

Usun, et meie noored on kindlasti hästi usinad sellises tegevuses osalejad.

Aga miks ei võiks meie, täiskasvanud, samuti selle kampaaniaga ühineda?! Seega, kutsun kõiki harjumaalasi selleaastase rahvusvahelise noortepäeva kampaaniaga ühinema ning iga päev vähemalt ühe heateo tegema. Loomulikult võib kõik need teod sotsiaalmeedias avalikustada ja sellega ära teenida hulga avalikku heakskiitu, aga … ka ainult enda teada jäetud ja ehk isegi salaja anonüümselt tehtud heategu kellelegi, kes seda oodatagi ei oska, paitab heategija hinge tavaliselt avalikust tähelepanust rohkemgi.

Head heategemist!