Neljarealise Kose-Ardu lõigu ehitamine maksab 50 miljonit

2013. aasta sügisel jõudis neljarealise Tallinn-Tartu maantee ehitamine Kose-Ristini, peatudes 40. kilomeetriposti juures. Ehkki esialgu lubati, et neljarealise ehitamisega jätkatakse juba 2015., on paus veninud. Nüüd on selge, et ehitus jätkub tänavu sügisel järgmisel tosinal kilomeetril.

Tallinn-Tartu maantee järgmise neljarealise ehk Kose-Ardu lõigu ehitusprojekt valmis 2017. aasta esimeses kvartalis. Projekteerisid UAB Kelprojektas ning Skepast&Puhkim OÜ.

Kose-Ardu maanteelõigu pikkus on 12,7 kilomeetrit. Ehitushange selle ehitamiseks kuulutati välja 10. märtsil. Edukaks pakkujaks tunnistati AS TREV-2 Grupp 19. juulil.

Ehitab AS TREV-2 Grupp

“Lõigu ehitamiseks tehti kokku viis pakkumist, osa neist ühispakkumised. Valdavalt oli tegemist ka varasemalt suurematel taristuehituse pakkumistel osalenud ettevõtetega,” meenutab Margus Praks, kes töötab AS TREV-2 Grupi Põhja regiooni valdkonna juhina.

Ehitusleping maanteeameti ja AS TREV-2 Grupi vahel allkirjastati 3. augusti hommikul kell kümme. Selle hinnaks koos käibemaksuga on 50 652 803 eurot.

“Kose-Ardu lõigul ehitatakse Torupilli tunnel, Kose-Risti liiklussõlm, Vardja sild, Uuejõe sild, Kõrvenõmme sild, Rõõsa ökodukt ja Ardu liiklussõlm. Jalakäijatele eraldi sildasid ei ole. Kahepaiksete truupe on neli,” täpsustab maanteeameti Põhja regiooni ehitusosakonna projektijuht Lembit-Alo Kippar.

“Ehitustööd algavad 2017. aasta sügisel. 50 miljonit eurot (koos käibemaksuga) on piisav 2+2 sõidurajaga teeleõigu valmisehitamiseks vastavalt maanteeameti püstitatud lähteülesandele,” arvab Praks.

“Uus tee tuleb täies ulatuses uuel trassil. Ehitataval maanteelõigul on pinnas erinev, muuhulgas on ka turbapinnast,” selgitab Kippar.

Praeguste kavade järgi kestab Kose-Ardu maantelõigu ehitamine 40 kuud ehk siis töödega loodetakse ühele poole jõuda 2020. aasta lõpuks.

“AS TREV-2 Grupp on oma 56-aastase ajaloo vältel teostanud mitmesuguseid ehitusprojekte. Viimase aja suurematest võiks nimetada osalemist Tallinna-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu neljarealiseks ehitanud konsortsiumis, Tallinn-Pärnu maantee Topi liiklussõlme ehitust ja Tallinn-Tartu maantee rekonstrueerimist Mõigu-Jüri teelõigul,” lisab Praks.

Kohalikud teed samuti remondis

Kose valla keskkonnanõunik Taimar Lossmanni sõnul on Kose vallas kokku 180 kilomeetri teid. Nendest kuuendiku moodustavad asfaltkattega teed, ülejäänud viis kuuendikku on kruusateed.

Millal Kose vallas viimati teetõid tehti? “Viimati rekonstrueeriti eelmisel aastal. Teostaja oli AS Järva Teed. Rekonstrueeriti üks sild, eemaldati teepervedelt pinnast, kaevati teede äärde kraave, taastati tee kulumiskiht kruusaga, rajati purustatud asfaldist katet, paigaldati põrkepiirdeid,” selgitab Lossmann.

Tänavu on soov rekonstrueerida kruusateid ja ühte silda. “Valik tehakse lähipäevil,” lubab Lossmann.

Ehkki ehituspakkumuste osas kukkus tähtaeg 31. juuli hommikul kell kümme, ei ole protokolli veel tehtud. “Maksumust veel ei tea. Raha tuleb vallaeelarvest,” lubab Lossmann.