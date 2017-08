Lapsed saavad Hara sadamas purjetamiskoolitust

Juminda poolsaarel asuvas kunagises mereväe Hara sadamas on juuli algusest antud lastele ning ka soovijatest täiskasvanutele purjetamisõpetust. Muulidega piiratud akvatoorium on piisavalt tuulevarjuline, et seal svertpaatidega sõita.

Olme tarbeks ning aluste hoidmiseks on olemas merekonteiner ja tualett. Rajatist hooldab ja haldab MTÜ Hara Sadam, mida juhib Tarvi Velström. Õpetust jagavad Ingrid Randleht ja teda abistab Karl Taal. Randlaht tegutseb Uuri külas, on purjetaja, loomaarst ja ratsasportlane. “Esimene treening oli 5.juulil. Käime koos kolmapäeval ja laupäeval. Täna ehk 29. juulil on kaheksas kord,” räägib Randlaht.

Kuigi Hara sadama-alal on sügavus 6-8 meetrit, on tegu hea purjetamiskohaga. Ala on piisavalt suur, muulid ja Hara saar kaitsevad lainete, hoovuste ja ootamatute tuulehoogude eest. Sadam on võetud on eraomanikelt kasutusse.

Optimistid on parimad

Õpet antakse svertpaatidel ehk alustel, millel puudub kiil. Ehk purjetaja peab ise ennast keharaskusega paati püsti hoidma. Olemas on viis paati ehk Optimistid, kaks Laserit ja üks Zoom8. Üks paat ootab veel remonti. Kasutatud alused on soetatud Kalevi jahtklubist. Uusi purjekaid on plaanis juurde osta. “Lastel on Optimistidega kõige lihtsam purjetamist õppida. Loomulikult peab olema vest seljas. Mina või Tarvi sõidavad julgestuspaadiga kõrval, sest turvalisus on oluline,” kinnitab Randlaht. Ise sõitis naine teismelisena Optimistil. Kuid aastal 1993 kadusid spordikoolid ning edasi suuremaid saavutisi ei tulnud. “Avamerd olen hiljem sõitnud. Muhu väina regatil olen võistkonnaga osalenud,” ütleb ta.

Koos endaealiste ning veidi vanematega saab õpet ka treeneri poeg Jens. “Külgtuules olen isegi Hara saareni sõitnud. Eelmisel korral oli tuul maa poolt ja vesi oli madal. Täna on väha vaikne ja tuult peab otsima,” räägib poiss. Hara tüdruk Engela Rajamägi ja tema sõbranna Anneli lisavad: “Meie sõidame Zoom 8ga. Sõidame paadigajahi juurde ja vahetame teineteist veel. Täna on vaikne, kuid kolmapäeval oli tuul reibas.”

Tuult peab otsima!

Kuid treeningule on leidnud tee ka täiskasvanud. Riho räägib, et purjetas viimati 35 aastat tagasi, kui oli 12-13-aastane. “Siis oli Meremeeste klubi laager Muhu saarel. Nüüd oli võimalus, sest purjetamiseõpe toodi kandikul kätte. Tuletasin vanu asju meelde. Sõidan Laseriga,” ütleb Riho.

Ingrid Randlaht juhendab samal ajal paadist kolme Optimistil seilavat poissi. “ Ära pumpa rooliga! Otsi tuult! Ärge sõitke üksteisele otsa! Istu täna jahi keskele, sest serval pole mõtet vaikse ilmaga olla,” annab ta näpunäiteid. Nelja-aastane tütar Imbi istub kõrval, päästevest seljas ning vaatab purjesid. Tema veel ise ei seila, sest on liiga väike.