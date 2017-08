Külavanem kogub toetust Viimsisse esimese disc-golf pargi ehitamiseks

Viimsis asuva Lubja küla külavanem Raimo Tann kogub toetust koduvalda esimese disc-golfi pargi rajamiseks. Tema ettevõtmist toetab Eesti Discgolfi Liidu juhatuse liige Rainer Lipand.

Lubja külavanem Raimo Tann kutsub eraisikuid ja ettevõtjaid sponsoreerima Viimsi esimese disc-golfi pargi rajamist. “Ma olen alati kohalikest inspiratsiooni saanud ja kui noored disc-golfi huvilised rääkisid mõttest teha Viimsisse park, olin kohe nõus nõu ja jõuga kaasa lööma,” selgitas Tann. “Rääkisin kohe RMK ja teiste asjassepuutuvate osapooltega läbi ning leidsime parimaks pargi asukohaks äsja Lubja külas avatud Randvere terviseraja ümbruse,” lisas ta.

Kuna korralik 18 korviga park maksab 14 000 eurot, siis käib see külaseltsile üle jõu, kuid park on plaanis juba lähikuudel sponsorite abiga valmis ehitada. “Oodatud on ülekanded kasvõi ühest eurost ja kõik toetajad toome raja algusesse paigaldataval tänuplaanil nimeliselt välja. Soovi korral tagame ka anonüümsuse,” lubas Tann.

Eesti Discgolfi Liidu juhatuse liikme Rainer Lipandi sõnul on pargi loomine Viimsi poolsaarele äärmiselt oluline. “Minu hinnangul on pargi loomine lausa kriitiline, arvestades Tallinnas olevat suurt hulka ala harrastajaid,” põhjendas Lipand. “Tallinnas on hetkel vaid poolteist rada – 9 korvi Maarjamäel ja 19 korvi Nõmmel – kuid sellest ei piisa Harjumaal ja Tallinnas oleva 8000 mängija rahuldamiseks,” selgitas Lipand. “Viimsis asuv park annaks võimaluse hajutada koormust, mis hetkel langeb Nõmme rajale ja maastikukaitsealale,” lisas ta.

Lubja küla paikneb klindiastangul, mis ENSV ajal oli suletud ala. Nüüd on piirkond aga külaseltsi eestvedamisel avatum kui kunagi varem – rajatud on tuubi- ja suusamägi, seikluspark, terviserada. Peagi valmib küla ja keskust ühendav trepp ning loodetavasti ka disc-golfi park.

Toetussumma on võimalik saata Lubja Külaselts MTÜ arveldusarvele EE372200221047624833, kirjutades selgituseks “Disc-golf”. Hooandja kaudu saab toetada www.hooandja.ee/projekt/viimsisse-disc-golfi-park.