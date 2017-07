Loksa on viis päeva väike Hollywood

26.-30. juulini filmitakse nii Loksa linnas kui selle ümbruskonnas tantsufilmi. Ettevõtmise hing ja mootor on Kaari Sillamaa oma Laste Kaunite Kunstide Kooliga.

“Film põhineb tantsuetendusel “Teekond tundmatusse”, mis on ratastoolitüdrukust, kes läbi võitluse, lootuse, usu ja töö hakkab jälle kõndima,” selgitab Kaari.

Ratastoolitüdrukut mängib 16-aastane Carolina Nellis, kes kevadel lõpetas Püünsi kooli üheksanda klassi. “Carolina, tõuse korraks püsti,” hüüab Kaari, et peaosatäitjat Harju Elu ajakirjanikule tutvustada.

Kokku on Laste Kaunite Kunstide Kooli noori toodud Loksale 33, kes ööbivad ja einestavad kohaliku muusikakooli ruumides. Viiepäevane laager Loksal maksab osavõtja kohta 180 eurot. Noorte vanus jääb 12-20 aasta vahele, ent mõistagi on vaja ka vanemate tegijate kätt.

Tantsuetendustest filmideks

Tantsuetenduse “Teekond tundmatusse” kirjutas Kaari ise paari aasta eest lavaseadena, muusika tema poeg Virgo Sillamaa. Režissöörina teeb nüüd debüüdi Kertu Raja, kes oli aastaid Laste Kaunite Kunstide Kooli esimene tantsutüdruk. Teda assisteerib Endla teatri näitleja Fatme Helge Leevald.

Filmi operaatoriks on Jako Krull, kes lõpetas kevadel Balti Filmi- ja Meediakooli bakalaureusetööga “Mõrv hotellis”. Heliga tegeleb Kaari teine poeg Frank-Jürgen Reisner. Klapitüdruku rolli täidab Marleen Vitsut, valgustajana astub üles Aivo Rannik.

Kaaril on juba kujunenud tavaks, et laval lavastatud muinasjutud saavad mõne aasta möödudes filmi kuju. “Pöial-Liisi”, “Okasroosike”, “Keisri uued rõivad”, “Vahva rätsep”, “Lumekuninganna”, “Rapuntsel”, loetleb tantsupedagoog.

Tõsisema teemana toob Kaari välja “Tütarlastekooli juhtumi”, mis on narko- ja koolivägivalla vastane. Eelmisel aastal tehti lausa ufofilmi. Eesti vabariik 100 raames valmib “Libahunt”, mille lavastaja on näitleja Elle Kull.

Kui suur on “Teekond tundmatusse” eelarve? “Meie oleme nii vaene väike erakool, et eelarve on suhteliselt null, aga ma arvan, et mingisuguse kolme tuhande euroga teeme ta ära,” loodab Kaari.

Käsi valgeks

“Näitlejad valmis! Vaikust! Võtted!,” kõlab võtteplatsil. Igaks juhuks hüütakse ka “Vnimanie, tiho,” sest lisaks Kaari Sillamaa noortele on kaasatud Loksa poisse, kellest kõik eesti keelt ei mõika.

Kuidas sündmustik areneb? “Me oleme selle lahendanud nii, et peategelane kukub ratastoolist välja, lööb oma pea ära ja satub unenäomaailma,” räägib noor režissöör Kertu Raja.

“Kasutame filmimiseks jaapani fotoaparaati, mis teeb väga ilusaid pilte,” selgitab operaator Jako Krull tagasihoidlikku võttetehnikat. “Adrenaliin on laes ja pinge on peal. Loodame, et saame hakkama, et midagi üle pea ei kasva.”

“See on esimene sihuke film, kus keegi ei räägi mitte midagi, kus kõik on kehakeeles. See on aga tehtud nõnda ära, et kui inimene mõtleb kaasa, siis ta tegelikult saab aru, mis toimub,” loodab peaosatäitja Carolina.

Paarkümmend minutit pikk lühifilm “Teekond tundmatusse” peaks linastuma kinos Artis 15. septembril. “Me loodame, et mõned katkendid sellest on nii head, et me saame need saata noorte filmifestivalile Euroopas või Ameerikas,” loodab Kertu.