LaitseRallyPark võõrustas MotoNostalgial tuhandeid huvilisi

Samal päeval, kui oli esimest korda avatud Momu Turbas, toimus Kernu vallas Hingus teine MotoNostalgia . 22. juulil peetud vanade mootorrataste kokkutulek sisaldas näituseala, vaatemängulist igamehe võidusõidu 2400 meetri pikkusel rallirajal, vanatehnika ja vanavaralaata, motondusega seotud ettevõtete väljanäituse ning põnevad demonstratsioonsõite.

Korraldaja Erki Peinar ütles, et mullu oli erinevaid sõidukeid kohal 200. Tänavu kogunes aga Hingu küla ralliparki vähemalt 350 erinevat tsiklit ning ka autosid. Külastajaid käis päeva jooksul pargist läbi peeaegu 3500. “Hommikul said parklad juba täis. Võtsime kasutusele ka Haapsalu maantee ääres asuva põllu,” rääkis Peinar.

Nagu märgitud, polnud kohal mitte ainult tsiklid. Osalesid ka mitmed autod. Nii võis näha limusiini Tšaika, miilitsavärvides buss RAF ning veoautosid GAZ-51. Kohal oli ka kollast värvi NL- aegne kaljavaat. Kahjuks lüppes kosutav jooks mõne tunniga, sest ilm oli kuiv ja palav. Pargi arendaja Üllar Suvemaa sõitis ringi musta värvi Plekk-Liisuga ja tegi soovijatele ka lõbusõitu.

Lisaks toodi Turbast kohale ka viis vormelit. “Neli nendest startisid ka rajal ning sõitsid paar ringi. Lisaks sõitsid GAZ-51 rallivariandid, bagid ja mitmed tsiklid. Oksjonil müüdi 450 euroga maja tsikkel Tuula. Oksjonihaamrit hoidis riigikogu liige Tanel Talve,” rääkis Peinar. Kohal oli ka kopter Robinson, millega soovijad said teha ka lende Hingu ja rallipargi kohal.

Eeloleval nädalavahetusel toimub pargis Youngtimer Camp. See on rahvusvaheline, 25+ vanuses sõidukite kogunemine ja väljanäitus. Sõiduki päritoluriik ja kategooria ei sea piire osalemiseks. 28.juulil toimub orienteerumisvõistlus Youngtimer autodel, mille tulemusi on võimalik jälgida reaalajas, LaitseRallyPark “Nostalgiabaari” ekraanidelt. 29. juulil laager jätkub.