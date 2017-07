Mis saab Saue bussiliiklusest?

Saue linnas on taas keeruline olukord bussiliiklusega – augustist ei teeninda linnaelanikke enam Hansabuss. Mis saab edasi?

Vastab Saue abilinnapea Riho Johanson

Hansabuss on teatanud, et Tallinna-Saue liini 191 ei tasu ülal pidada ning augustist nad enam seda liini ei sõida. Mis saab liiklusest edasi?

Hansabussi viimane kommertsliini alustel toimiva bussiliini nr. 191 teenindamise kuupäev on 25.august. Uue Tallinna-Saue avaliku bussiliini hanget viib läbi Harjumaa Ühistranspordikeskus ja selle liini eeldatav käivitumise kuupäev on tänavu 18.septembril. Hange on välja kuulutatud ja pakkumiste tulemused selguvad 14. augustil. Avaliku bussiliini rahastus põhineb kolmel komponendil: riigi toetus, piletite müük ja linna kaasrahastus.

Mis saab aga vahepealsest ajast?

Saue linnavalitsus on selleks perioodiks käivitamas Saue siseliini, mis sõidaks päripäeva mööda olemasolevat bussimarsruuti. Liin väljuks Tallinna ringteele Olerexi ristmikult ja siseneks uuesti linna Tõkke tänava kaudu. Liini algus- ja lõpppeatus asub Saue raudteejaamas. Hommikupoolne teenus toimuks arvestusega, et sõidetakse bussiga raudteejaama ja siis rongiga Sauelt välja. Õhtupoolne teenus toimuks arvestusega, et sõidetakse rongiga Sauele ja siis bussiga edasi. Piletimüüki ilmselt ei toimu, kõikidele sõitjatele oleks siseliinil tasuta sõiduõigus.

Tänaseks oleme bussifirmadelt küsitud päringutele vastused saanud. Lähiajal teeme otsuse, kellega sõlmime ajutise siseliini teenindamise lepingu.

Saue bussidega ja kommertsliinidega on olnud ka varem probleeme. Kunagi lõpetati samuti ühe liini teenindamine, hiljem süttis üks buss?

Nii äärmuslikke tehnilisi probleeme, nagu kunagine bussi põlemine ei ole Tallinna-Saue liinil enam juhtunud. Sõidumugavus reisijatele oli tagatud, sest Hansabuss tõi möödunud aastal liinile uhiuued bussid. Kuid tänane tõsiasi on see, et reisijate arv on vähenenud ning see ei võimalda liini senises mahus ja kommertsalustel teenindada.