Uuendatud Anija mõisapark tervitab külalisi

Pühapäeva keskpäeval algab poolteist aastat uuendus- ja renoveerimistöid saanud Anija mõisapargi avapidu. Üle 255 000 euro eest on üheksal hektaril puhastatud võsa, rajatud teed ning haljastus, puhastatud tiigid, ehitatud sadeveesüsteem ning pandud kasvama uued õunapuud.

Pargi avavad riigikogu esimees, juurte poolest Anija mees Eiki Nestor ning vallavanem Arvi Karotam. Sellele järgnevad teatrietendus mõisa legendidest, tutvumine hoone ja pargiga ning kontserdid. Nädalavahetusel saabuvad Mary ja Otto von Wahlile kuulunud mõisa vaatama nende lapselapsed Henning ja Otto von Wahl.

Mõni päev enne avamist käis Harju Elu mõisas ning pargis ja tutvus ka kohviku uue perenaisega.

SA Anija Mõisa Haldus arendusjuht Janne Kallakmaa ning sündmuste korraldaja Anneli Pilliroog rääkisid, et kaitse all oleva pargi renoveerimine kestis 2015. sügisest tänavuse aasta kevadeni. Ühtekuuluvusfondi kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamise ning taastamise meetme kaudu saadi projektile 286 000 eurot toetust. “Mullu suvel oli 9-hektarilises inglise stiilis tagaaias suur töö. Võsa ja raagus puud võeti maha. Varem ei paistnud mõisa tagant vaadates väravadki välja. Nüüd paistavad ja vaated on avatud, ” ütles Kallakmaa.

Maa peal ja all

Vahetult mõisahoone ja terrassi taga asub nn prantsuse stiilis sümmeetriline aed. See uuendati ja rekonstrueeritud vanade fotode järgi nii, nagu park võis näha välja 19. sajandil mõisa ajal. “Praegu on see osa suhteliselt tühi, sest taimed ja puud ei veel lopsakad. Aga ehk 2-3 aastaga on kõik tärganud,” lootis Pilliroog. Pargisosas on uued teed, pingid, prügikastid ja muu pargimööbel. Maa alla jääb ka uus elektrisüsteem, millega loodetakse tulevikus valgustada planeeritavat pargivalgustust.

Uuendati ka peahoone ja aidahoone sadeveesüsteemid. “Kogu vesi, mis sadudega katuselt alla voolab, jookseb tiikidesse. Tiigid, nende kaldad ja suudmed on puhastatud,” rääkisid naised.

Varasematel aegadel oli mõisa aednikumaja juures õunaaed. Ning aida kaarte juures oli kasvuhoone. Tänaseks on mõlemad hävinud. “Aga kasvuhoone kohale istutati mullu sügisel 25 iluõunapuud ja viis tavalist õunapuud. mida saab täies õies näha ilmselt juba aasta-paari pärast,” rääkis Kallakmaa. Projekti viis läbi Anija vallavalitsus, rahastasid ühtekuuluvusfond 85 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus 15 protsendiga. Kogu projekti maksumuseks kujunes ligi 255 000 eurot.

Kohvikul uus perenaine

“Suve jooksul valmib mõisaparki Leader-meetme ja Anija vallavalitsuse toel õpperada “Meelte ja kogemuste tee”, mis avatakse Eestis esmakordselt toimuva mõisakultuuri festivalil 20. augustil. Õpperada maksab 44 250 eurot,” lisasid Kallakmaa ja Pilliroog.

Lisaks pargi korrastamisele on uudiseid ka peahoones. Esimesel korrusel asuva mõisakohvikul on uus perenaine Ülle Niinemets ning nimi Innamorata. “Vaikselt hakkasin toimetama juba aasta alguses. Veebruaris sõlmisin lepingu, kohvik avatud on maikuust,” rääkis Niinemets. Ta tunnistab, et kuigi on Kehras sündinud ja Anija metskonnas oma lapsepõlve veetnud, ei teadnud ta Anija mõisast peaaegu midagi. “Mullu oli siin kohvikute päev, kus ma osalesin. Ja siis hetkega armusin mõisa. Toimetan siin koos kokast tütre Maarja Niinemetsa ja mänedžer Kristiina Randojaga,” ütles perenaine.

Tellida saab tema kinnitusel peaaegu kõike ehk alates suupistelauast kuni soojade toitudeni. Valmistatakse ka kooke ja torte, kahte ruumi mahub korraga sööma kuni 30 inimest. “Avatud oleme suvel neljapäevast pühapäevani kella 12-20ni. Teistel aegadel vastavalt vajadusele,” ütles perenaine.