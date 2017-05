Saue saab kunstmuru ja tartaanrajaga spordihalli

Kui kõik läheb plaanide järgi, algavad tänavu juulis Saue linnas uue spordihalli ehitustööd. Kui aasta jagu kestvad ehitustööd lõppevad, saab uues hallis harrastada jalgpalli ja vibusporti ning teha kergejõustikku.

Saue linnas on uut spordihalli oodatud juba pikalt. Kui mullu vahetus linnas võim, siis lepiti kokku, et spordihall ehitatakse. Saue abilinnapea Andres Kaarmanni sõnul on uut spordihoonet sauelastele lubatud pikalt, aga seni reaalsete tegudeni polnud jõutud.

„Uus spordihall oli ka üks Saue linna prioriteetidest nelja omavalitsuse ühinemislepingus,“ ütles Kaarmann. „Eks kõik liituvad omavalitsused püüavad maksimaalselt oma võimalused ära realiseerida.“

Ka spordihalli ehitamise rahastamine jääb ositi juba sügisel tekkiva (ühinevad Saue linn ja vald ning Kernu ja Nissi vald) omavalitsuse kanda. Tänavuses eelarves on Saue linn spordihalli ehitamiseks planeerinud ligi kaks miljonit eurot. Spordihall läheb hinnanguliselt maksma aga 5-6 miljonit.

„Eks see (spordihalli ehitus ja laenu võtmine – M.T.) naabrite seas väikest elevust tekitab, aga nii nagu meie austame ühinevate omavalitsuste tegevusi, siis spordihall on meie tänane tähtsaim investeering,“ ütles abilinnapea, kelle sõnul on uue spordihalli ideed toetanud ka ühinevate valdade esindajad.

Ühe aastaga valmis

Juba juuliks loodab Saue linn hankelepingu sõlmida ning siis läheb ka ehitamiseks. Kaarmann pakkus, et valmis võiks spordihalli ehitada aastaga, järgmise aasta juuliks, aga väga palju sõltub sellest, kuidas ehitushange edeneb.

„Me üritame väheke teises suunas minna – kui mujal ehitatakse laudpõrandad ja korvpallihallid, siis meile tuleb siia kunstmuru. Kogu Eesti peale võib sellised hallid kokku lugeda ühe käe sõrmedel. Korvpall, võrkpall ja tennis jäävad esialgu kooli spordisaali, siia tulevad jalgpall ja kergejõustik. Aga ka uues hallis näeme ette võimaluse paigaldada vajadusel ka muid põrandakatteid“ rääkis abilinnapea.

Jalgpalliväljak ei tule küll täismõõtmetega – 30×45 meetrit –, kuid on siiski piisavalt suur, et seal saaksid oma mänge pidada lapsed ja treenguid läbi viia suuremad vutimängijad. Põrandakatte ehk kunstmuru on lubanud hankida ja paigaldada Eesti Jalgpalli Liit.

Kaarmanni sõnul on huvi hallis asuva kunstmuru vastu väga suur. „Huvi on nii suur, et kui me idee linnas välja käisime, siis veel enne kui projekteerimiseks läks, kaks spordiklubi juba helistasid, et kas aegu saab broneerida,“ rääkis ta.

Rohkem võimalusi

Lisaks kunstmuruväljakule rajatakse halli ka 60-meetriste jooksuradadega kergejõustikuala. Lisaks plaanitakse 70-meetrised rajad vibulaskjatele, sest Sauel tegutseb edukas vibuspordiklubi Sagittarius. Kõige tipuks rajatakse halli ka märkimisväärselt suur tribüün, kus istekohti saab olema üle 400.

Lisaks leiavad koha uues spordihallis rühmaruumid, jõusaalid ning, kuivõrd uus hall ehitatakse praeguse ujula külge, laiendatakse viimase võimalusi.

Kogu see ilu on Kaarmanni sõnul vajalik, sest praegused sportimisvõimalused on kohati „askeetlikud“. „Kui paned meile Keila kõrvale, siis seal on uhke veekeskus, meil on ujula tagasihoidlik, jõusaal on väga kehvas seisus ja kooli saalis on aegadega nii nagu on,“ kirjeldas ta.

Spordihalli ehitamiseks ja haldamiseks asutas linnavolikogu osaühingu, mis kuulub 100% linnale. „Eesmärk on pakkuda kaasaegsed sportimisvõimalusi meie õpilastele, treeninggruppidele ja õhtustel aegadel ka kõigile teistele huvilistele siin piirkonnas,“ ütles Kaarmann.

TEAVE: Saue linn asutas spordikooli

• Aasta alguses asutas Saue linn Saue Spordikeskuse. Abivallavanem Andres Kaarmanni sõnul on lisaks spordiobjektide haldamisele ja sporditegevuse korraldamisele plaan selle alla koondada ka spordikool, et avardada võimalusi ja motiveerida laste- ja noortega senisest tõsisemalt tegelema.

• „Sellel ajal kui huvikoolide õpetajatel on enamus omavalitsustes garanteeritud palgad, on spordiklubid ja treenerid palju ebakindlamas olukorras. Paljudele treeneritele pole võimalik täiskohaga ametit pakkuda ja sellepärast töötataksegi mitmel kohal. Järk-järgult on soov spordikooli alla koondada uusi alasid, võtta palgale kvalifitseeritud treenerid, kellele tagame analoogselt huvikoolidega võrdväärsed palgad ja muud sotsiaalsed garantiid,“ ütles Kaarmann.