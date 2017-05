Kolmele Harju päästekomandole uued autod

Neljapäeval anti Tallinnas päästeameti Lasnamäe komandos üle hulk paak- ja konteinerautosid. Päästeameti 25. tegutsemisaastal soetatakse 27,8 miljoni euro eest uut tehnikat, mis on läbi aegade suurim ühekordne investeering. Uued autod said ka Loksa, Kehra ja Kose komando.

Päästeameti jaoks on 2017. aasta olulise tähendusega: täitub 25 aastat ameti moodustamisest. Ühtekuuluvusfondi toel jõuab päästeametisse uut päästetehnikat 27,8 miljoni euro eest, mis on läbi aegade suurim ühekordne investeering. Tänaseks on Eestisse jõudnud suurem osa paak- ja konteinerautodest. Põhiautod jõuavad Eestisse teisel poolaastal.

Seda, millised uued autod on ja kus need asuvad, rääkis Harju Elule päästeameti päästetöö osakonna juhataja Heidi Soodla.

Mis komandod Harjust ja milliseid autosid saavad?

Loksa saab uue paakauto ja Kehra uue konteinerauto ning uue paakkonteineri. Kose saab konteinerauto ja paakkonteineri.

Kuidas autode hankimine käis?

Töö projektiga algas 2013. aastal, kui alustasid töörühmad turuanalüüsi ning uute autode tehniliste kirjelduste koostamist. Hangeteni jõuti aastal 2015, kui kuulutati välja paakautode, paakkonteinerite, konteinerautode riigihanked. Lepingud autode soetamiseks tehti samuti 2015. aastal. Paakautodele ja paakkonteineritele tegi parima pakkumise Poola firma WISS. Konteinerautodele tegi parima pakkumise KEIL.M.A OÜ.

Millised on autode võimed, hinnad ja päritolu?

Üks paakauto maksis 272 184 eurot, üks paakkonteiner 206 327 eurot ja konteinerauto 155 160 eurot. Projekti kogumaksumus oli 27,8 miljonit eurot, millest 23,6 miljonit eurot tuli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning 4,2 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.

Kokkuvõttes kulus töörühmade tegevuse algusest kuni esimeste auto saabumiseni aega neli aastat.

Esimene paakauto prototüüp saabus testimiseks juulis 2016, mille järel läks ta tagasi tehasesse muudatuste elluviimiseks. Sama skeem toimis paakkonteineriga. Konteinerautod saabusid 2016. aasta augustis ning rakendati kohe teenistusse. Kokku soetati 26 paakautot, 8 konteinerautot ja 14 paakkonteinerit.

Paakauto alusauto on Scania P310, 6×4, täisautomaatkäigukastiga. Veepaagi maht on 9000 liitrit, pumba võimsus 3000 liitrit minutis. Vee mahalaadimisaeg on kaks minutit ja täitmisaeg neli minutit.

Konteinerauto on MAN, paakkonteineri maht 8000 liitrit. Vee mahalaadimisaeg kaks minutit, täitmisaeg aga neli minutit.

Kas ja kui palju oleks veel Harjusse päästeautosid vaja?

Nüüd on paakautode ja paakkonteinerite arv nõutaval tasemel. Lähimatel aastatel uusi paakautosid Harjumaale juurde ei planeerita.

Kas uute autodega kaasneb ka lisaväljaõpe päästjatele?

Uute autode tulekuga tehti komandodes väljaõpe, alusauto koolitus ja ka veeveokoolitus.

Milline on komandode hoonete seis Harjus? Kus vajavad hooned kiiret remonti ja kas seda lähiajal tehakse?

Kolmeteistkümnest Harjumaa komandost on korras kaks, remonti vajab kaheksa ning rekonstrueerimist ootab kolm hoonet. Töödega alustatakse loodetavasti aastatel 2017-2018.

