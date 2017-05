Hariduse murekohad

Kes meist ei mäletaks lapsepõlvest järgmisi luuleridu:

septembrikuu on tähtis kuu:

siis aabits uus,

siis ranits uus,

uus vormipluus

kõik, kõik on uus septembrikuus.

Nii nagu lapsena tundus esimesse klassi minek suure segadusena, tundub olukord täna ka meie riigis sellele sarnanevat.

Sügis toob meieni esimesed märgid maavalitsuste sulgemisest tuleval aastal – nimelt ei tegele meie sügisest enam hariduskorraldusega ning edaspidi tuleb pöörduda juba kas ministeeriumi või omavalitsusliitude poole. Me teadsime, et see tuleb, kuid see ei vähenda minu muret hariduses toimuva pärast.

Üheks olulisemaks muudatuseks on järelevalvete läbiviimine sügisest. Nimelt hakkavad toimuma vaid juhtumipõhised järelevalved – midagi on toimunud või juhtunud ning sellele hakatakse reageerima. Kui täna viivad peainspektorid aastas läbi ligi 40 järelevalvet, siis edaspidi on see arv kordades väiksem.

Järelevalvete vähenemine annab võimaluse väiksemate ressurssidega hakkama saada. Uus töökorraldus näeb lisaks sellele ette veel ka mobiilsemat tööd. Näiliselt jagatakse Eesti sügisest tükkideks, millest ühes hakkavad inspektorid järelevalvet teostama ja teises nõustamist korraldama. Nii aga ei pruugi inspektoril tekkida tervikpilti ja sügavuti mõistmist, arusaamist. Täna pean meie inspektorite üheks suurimaks tugevuseks just Harjumaa koolide ja lasteaedade väga head tundmist ning nende mõistmist. Kas ja kuidas plaanitakse see saavutada uue süsteemiga, ei ole teada.

Mis saab aga siis, kui koolis tagatakse näiline asjade korrasolu ja kaebusi ei laeku? Kas siis saabki haridusasutus poolikut tööd teha? Näiteks tegi meie peainspektor järelevalve käigus ühe kooli direktorile 34 ettekirjutust ja sama kooli pidajale 12 ettekirjutust. Kas seda ei tundu teile liiga palju? Siinjuures olgu märgitud, et tegemist oli erakooliga ning seal teostatud loapõhise riikliku järelevalvega.

Muret ja küsimusi tekitab ka üks Tallinnas tegutsev kool. Kui edaspidi kaebusi ei laeku, kas siis jätkub kõik samamoodi? Enam kui aasta tagasi sai Postimehest lugeda seal koolis valitseva jäätisemonopoli kohta. Nimelt oli Merivälja kooli direktor otsustanud müüa koolis jäätist vaid oma poja ettevõtte kaudu. Vaatamata sellele, et jäätisemüük koolis lõpetati, pidavat siiani kostuma direktorilt suuniseid selle kohta, kust jäätist edaspidi osta saab. Kas teile ei tundu, et siin on midagi valesti?

Selge on see, et seda protsessi enam ümber ei pööra. Küll aga loodan südamest, et kellegi põhimõtteliste otsuste tagajärjel ei peaks kannatama meie noored ja pakutava hariduse kvaliteet. Saabuv sügis saab olema kõigile uus ja huvitav, kuid koos töötades saame üle igast takistusest!