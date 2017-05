KEN klaster ehk areneme energiasäästlikult

Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse klaster (KEN klaster) on alles on tegevuse algusjärgus, kuid sellest on saamas üks Eesti edulugudest. Klastri eesmärk on ehitada üles jätkusuutliku kinnisvaraarenduse Eesti bränd, luua uusi ärivõimalusi ja arendada oma Eesti partnerettevõtete jaoks konkurentsieelist. KEN klaster on Eesti eest väljas.

KEN klastri eesmärgiks on välja töötada integreeritud ja jätkusuutlik arenduse elutsükkel põhimõttel, et igas tegevuse etapis järgitakse jätkusuutlikkuse, energia- ja ressursitõhususe printsiipe. See hõlmab uute teadmiste hankimist, seniste oskuste arendamist ning uute projektide võitmist. Hetkel arendatakse liikmetele unikaalseid ICT tehnoloogiaid, nagu Smart.Connect ja Build.IT.Smart. Need tööriistad aitavad leida arendustele planeerimise, projekteerimise, ehituse ja haldamise etappides kõige soodsamad, aga samas kõrgekvaliteedilised lahendused.

Klastri liikmed on oma valdkonna – kinnisvaraarendus ja taastuvenergia – liidrid. Liikmete pakutavad teenused katavad tervet projekti olelusringi – kinnisvara ja energiaprojektide investeeringud, samuti arendust, tasuvusuuringud, planeerimist, projekteerimist, ehitust, haldamist, lammutust. Liikmete hulgas on teiste hulgas sellised oma ala liidrid nagu Hendrikson & Ko, advokaadibüroo Sorainen, Sweco EST, Saint Gobain, Oxford Sustainable, Klastri tegevus sai alguse MTÜst Estonian Green Building Council (jätkusuutliku kinnisvara ja taastuvenergiaga tegelev organisatsioon), mis on eksisteerinud nüüdseks juba viis aastat ning millel on partnerettevõtteid ligi sajas riigis üle maailma. KEN klastrit finantseerib osaliselt nii EAS kui ka oma liikmed. Klastri tegevus on saanud EAS-i toetuse summas 297 500 eurot, finantseerijaks on Euroopa Liidu regionaalarengu fond.

Jaak Järvekulg firmast Hendrikson & Ko ütles: “Hendrikson on KEN klastrist väga positiivsel arvamusel. Võtame aktiivselt osa erinevatest tegevustest ja klastri kaudu on meile tutvustatud umbes 25 erinevat uuringut ja tööprojekti.”

KEN klaster on olnud aktiivne alles aasta jagu. Nagu ka iga teisel organisatsioonil on meilgi stardimured: kuidas veelgi rohkem integreerida ja kaasata liikmeid. Samas on nüüdseks saavutatud juba mitmeid olulisi eesmärke ning liikmetele on tutvustatud mitmeid märkimisväärseid projekte välismaal. Rahvusvaheline koostöö raames toimub koostöös Prantsusmaa, Saksamaa, Horvaatia, Läti, Leedu, Rumeenia ja Austriaga arendusprojektidega.

Meil on aega kaks aastat, et viia lõpule oma süsteemide, protsesside ja töövõtete arendus. Selle aja jooksul me saame valmis ka Build.IT.Smart ja Smart.Connect programmid, mis annavad meie liikmetele olulise konkurentsieelise. Lisaks plaanime tutvustada liikmetele uusi äriprojekte nii Eestis kui välismaal. Näiteks hetkel käivad läbirääkimised Rootsis, kus ühe arendusprojekti väärtus on 90 miljonit eurot. ”

TEAVE: KEN klaster

• KEN Klastri liikemete hulka kuuluvad: Green Building Council, SWECO EST, Hendrikson&Ko, 3+1 Arhitektid, Saint-Gobain Ehitustooted, Technopolis Ülemiste, Pakri Teadus- ja Tööstuspark, Natuurehitus, Vesta Green House, Ravelin, Oxford Sustainable, Pärnu Commerce, Sirkel & Mall, Maru Ehitus, GECC, Advokaadibüroo Sorainen, Tallinna Tehnikaülikool, Juuru vallavalitsus.

• Lisainformatsiooni saamiseks võta ühendust aadressil info@kencluster.ee.