Maakaitsepäev tuleb taas!

“Mees, sa pead kodu kaitsma!” – see lause on saanud meie pika traditsiooniga maakaitsepäev lipukirjaks, mis toimub juba veidi enam kui kuu aja pärast!

Olen alati olnud seda meelt, et traditsioone tuleb austada, eriti neid, mis defineerivad meid rahvana, eestlastena ja siinsete elanikena. Maakaitsepäeva tähistamise traditsioon viib meid tagasi aastasse 1996, mil Rae vallas Jüris toimus esimene maakitsepäev. Veelgi erilisemaks teeb selle asjaolu, et just nimelt Harjumaalt alguse saanud traditsioon on olnud eeskujuks sarnastele üritustele üle Eesti. Seda märkas ka president Lennart Meri, kes 1999. aastal kutsus ka teisi maakondi üles tähistama maakaitsepäeva. Meil tõesti on, mille üle uhkust tunda!

Traditsiooniliselt algab võidupüha tähistamine aga juba 22. juunil Vabaduse hiide Lool tammede istutamisega. Lisaks sellele kinnitatakse seal asuvale Vabadusekivile plaadiga selle omavalitsuse nimi, kes sel korral maakaitsepäeva korraldajana kannab edasi ürituse traditsioone ning väärtusi.

23. juunil toimuv maakaitsepäev korraldatakse igal aastal erinevas Harjumaa omavalitsuses. Sel korral otsustati Kiili valla kasuks, mis on vaid paarikümne minuti autosõidutee kaugusel Tallinnast. Päev on pikk ning algab hommikul pärgade asetamise tseremooniaga Eesti vabaduse eest langenutele Jüri kiriku juures oleva Vabadussõja mälestusmärgi juures. See on ilus traditsioon ning austusavaldus kõigile neile, kes võitlesid meie vabaduse eest ning ka neile, kes sõjas hukkusid.

Edasi viib tee meid aga juba Kiili parki, kus kell 11.00 toimub operatiiv- ja kaitsejõudude pidulik rivistus ja paraad ning kell 12.00 juba maakaitsepäeva avamine! Loomulikult ei puudu ka sel aastal demolahingud, mis on saanud rahva lemmikosaks ning mis kestavad ligi poolteist tundi. Oodata on põnevaid lahinguid, uut varustust ning ka meie liitlasvägesid – nimelt ootame sel korral osalema ka britte oma üksuse ja varustustega.

Hea lugeja, loodan ka sind sel meeleolukal üritusel kohata, sest palju põnevat tegevust jätkub tervele perele ja kogu päevaks. Kohtume juba 23. juunil Kiili pargis!