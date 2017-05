Augustis avatakse Kuusalus Eduard Ahrensi monument

10. augustil ehk lauritsapäeval avatakse Kuusalu ajaloolise pastoraadi ees kirikuõpetaja ning keeleuuendaja Eduard Ahrensi mälestusmärk. Annetuste toel valminud pronksmonument on tänaseks valatud, praegu korrastatakse tulevase monumendi ümbrust.

Laurentsiuse Seltsi juht Sulev Valdmaa ütles Harju Elule, et pronkskuju savimudeli valmistas Kuusalus vallas elav kujur Seaküla Simson. Pronksivalu tehti Tallinna piiril Laagris Ars Monumentaal OÜ töökojas.

“Valama hakati mullu detsembris. Kuju on tükkidest kokku keevitatud. Simson käis koos teise autori, kujur Paul Männiga seda viimistlemas ja nõu andmas ning tänaseks on töö valmis,” rääkis Valdmaa. Ta lisas, et on koos seltsi juhtkonnaga pronkskuju näinud ning kõik on tehtuga rahul. “Autokäru oli kaasas ja mõtlesime, et toome ära. Aga Eduard Ahrensi kuju on väga lai ning ei mahu kärusse. Aga tuleb suur ja uhke. Kujutab endast kahte sümbolit ehk õnnistavad kirikuõpetaja käed ning kuju hõlmad on raamat,” kirjeldas Valdmaa.

Aastast 2013 on ajaloolise pastoraadi ees mustast kivist Ahrendi kuju alus.

Summa nelja aastaga

Kui kaua ja kuidas käis käis korjandus mälestusmärgi heaks? Valdmaa ning EELK Kuusalu koguduse õpetaja Jaanus Jalakas kinnitasid, et esimene annetus laekus seltsile 26. märtsil 2012 ning mullu sügiseks oli vajalik summa koos. Tänaseks on arvel 57 000 eurot. Suurtest ning tuntud annetajatest mainib Valdmaa kõigepealt Kuusalu valda, kes eraldas 15 000 eurot.

Enamus sellest kulub platsi korrastamisele, korralikele kiviparketiga teedele ja haljastusele.

“Suurannetajad on president Arnold Rüütel abikaasa Ingridiga, Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts, palju baltisakslasi (annetus 4000 eurot), kohalik ettevõte Balti Spoon OÜ, õpetaja Kentmanni järelulijad ja Loksa linn,” loetles seltsi juht. Riigikogu andis kahes jaos katuserahadest kokku 10 000 eurot ning seda IRLi ja Reformierakonna ettepanekul. “Nimelisi annetajaid on 450 ja lisandub veel korjandusega saadud summa,” lisas Valdmaa.

Pidulik lauritsapäev

Suurmehe kauaoodatud monument avatakse neljapäeval, 10. augustil ehk lauritsapäeval. Kell 11 algab teenistus Kuusalu Laurentsiuse kirikus. Kutsutud on EELK peapiiskop Urmas Viilma, mängib kaitseväe orkester ja laulab korporatsioon Rotalia meeskoor. “Monument avatakse kell 12.30. Sellele järgneb teine Ahrensi konverents rahvamajas. Korraldavad Eesti Keele Instituut ja Emakeele Selts. Esimene konverents peeti 30. märtsil 2015 Teaduste Akadeemia saalis Toompeal,” rääkisid Valdmaa ning Jalakas. Pärastlõunal on pastoraadis kavas baltisaksa laulude õhtu.

Eduard Ahrens elas aastatel 1803-1863 ning seega pole temal tänavu ümmargust tähtpäeva. “Aga 8. augustil 1837 pidas Eduard Ahrens noore õpetajana Kuusalu kirikus enda esimese jutluse. Sellest möödub 180 aastat,” lisas Sulev Valdmaa. Ahrens oli Kuusalu vaimulik kuni surmani 1863 ning on Kuusalus ka maetud.