Kogukondlik turvalisus

Mõni aeg tagasi sattusin lugema artiklit eestlaste turvatunde kohta. Nimelt selgub, et võrreldes Läti ja Leeduga on eestlaste turvatunne kõige kõrgem. Seda parem on uudis, et aastatega on tulemused ainult paremaks läinud. Üks asi on see, mida saavad riik ja kohalikud omavalitsused ära teha selleks, et inimeste turvatunnet tõsta; teine asi aga see, mida inimesed ise saavad selleks ära teha.

Turvatunnet ühtselt defineerida on aga raske, kõik mõistavad seda natukene erinevalt, seavad prioriteedid vähe teisiti. Sellele vaatamata võib öelda, et turvatunne algab kodust, sealsest keskkonnast ning kogukonnast. Ehk ei tunneta eestlased mitte niivõrd turvatunde puudumist kui võimalust seda veelgi tõsta. Uued lahendused, lähenemised ning ideed annavad tänases muutuvas maailmas kindlasti eelise.

Möödunud nädala alguses sai läbi taotluste esitamine kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondliku toetusvooru, mis sel aastal tõsteti kevadele. Vaatamata sellele, et taotlemise tingimused on viimastel aastatel keerulisemaks läinud, on meil siin Harjumaal ikkagi väga aktiivsed ning tublid seltsid, kogukonnad ja mittetulundusühingud. Ja mis veelgi olulisem – nad on kõik suunanud oma tegevuse kogukondliku turvatunde tõusu. Olgu nendeks siis vabatahtlikud päästeseltsid, kes tegelevad nii tulekustutuse, päästetööde kui ka kogukonna koolitamisega; seltsid, kes tegelevad piirkonna julgestuse ja teavitamisega, või hoopis muude elualade esindajad. Taotluste esitajate nimekiri on pikk ning mitmekülgne.

Sellelgi aastal laekus meile Harjumaa kokku veidi üle 20 avalduse, taotletava kogusummaga üle 61 000 euro! Kahjuks kipub aga nii olema, et headele asjadele raha ei jagu. Nii on ka jagamisele kuuluv summa kordi ja kordi väiksem. Siiski on mul alati hea meel näha, kuidas inimesed oma põhitöö ja kiire elutempo kõrvalt leiavad selle aja ja tahtmise, et aidata nii ennast kui ka teisi inimesi.

Kes hakkab uuel aastal maakonnas nende taotlustega tegelema, ei ole täna veel selge. Küll aga loodan, et taotlusvoor jätkub ning selle vajalikkuse märgiks on kõigi nende eriilmeliste taotluste hulk. Koos tegutsedes saab igaüks anda oma panuse turvatunde tõusule.