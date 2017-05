Selgus Saue uue vallamaja ideekavand

Saue ühendvallamaja konkursi võitis ideekavand pealkirjaga Triangel, mille autoriteks on Karli Luik ja Johan Tali arhitektuuribüroost Kontekst ab OÜ. Uue vallamaja valmimist loodetakse 2018. aasta lõpul või 2019. aasta esimesel poolel.

Žürii põhjenduses seisab, et tegemist oli võistluse kõige julgema ideega, ruumilises mõttes omapärase ja silmapaistva lahendusega. Väljak on loodud nutikalt, ka autod on õnnestunult paigutatud – tekitatud on esindusväljak, mis Sauel täna puudub. Hoone on kompaktne ja samas päikesele avatud, paiknedes ilmakaarte suhtes õigesti.

„Konkursi žürii ootuseks oli uudse, linnapilti hästi sobituva ning samal ajal eripäraga silmatorkav vallamaja. See peab olema koht, kuhu tahetakse tööle tulla. Žürii hinnangul on võidutöös „Triangel“ esindatud kõik need omadused,“ ütles Saue linnapea Harry Pajundi.

„Hoone tekitab emotsiooni ja ilmselt ka küsimusi, kuid selline omanäoline arhitektuur on siia keskkonda vajalik ja oodatud,“ märkis žürii liige, arhitekt Ott Kadarik. „Ruumilises mõttes on tegu kultuurse ja professionaalse tööga, kõik on põhjendatud ega mõju pingutatult.“

Peale nelja omavalitsuse (Saue linna ning Saue, Kernu ja Nissi valla) ühinemist tänavu oktoobris hakkab uue Saue valla inimesi teenindama ja vallaelu korraldama üks ametiasutus – Saue ühisvallamaja, mille uue hoone kavandamiseks korraldas Saue linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga avatud arhitektuurivõistluse.

Arhitektuurikonkursile esitati kokku 12 ideekavandit. Võistluse preemiafond oli 30 000 eurot.