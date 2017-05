Keila linnas müüdi kirik

Mai alguses müüdi Keilas Jaama tänaval asuv uusapostliku kiriku pühakoda. Selle ostis Tallinna Kristlik Nelipühi Kogudus ning edaspidigi hakkab hoone tegutsema pühakojana.

Sügisel 2015 ilmus kinnisvarabüroo Uus Maa kodulehele kuulutus: “Müüa Keilas Keskpargi servas arhitekt Avo Seppeli poolt projekteeritud unikaalne kirikuhoone. ” Tänavu mai alguses müüdi hoone Tallinna Kristlik Nelipühi Kogudusele. Seda kinnitas Harju Elule Uus Maa kutseline maakler Külli Friedrichson. Tehingu hind jääb osapoolte vahele. “Pühakoda hakkabki toimima koguduse ruumidena,” lisas Friederichson.

Müügiinfos oli kirjas, et hoone eripära on mitmed kaunistavad värvilised vitraažaknad, läbi kahe korruse hea akustikaga aula ning valgust lisavad siseruumi akenseinad. “Esimesel korrusel olmeruumid+aula, nõupidamiste ruum, teisel korrusel 3-toaline korter ja kontorisaal. On ka kõrvalhoone garaaži näol. /—/ Hoone asukoht väga hea – käidava Jaama tänava ääres, kus asuvad muud äripinnad, Keila raudteejaam ning bussipeatus.”

Viimane müügihind oli 240 000 eurot, esialgu oli see veidi väiksem. Keila uusapostliku kiriku hoone sai nurgakivi 1993. aastal ning see valmis aasta hiljem.