Viimsi suurim investeeringuobjekt sai nurgakivi

Esmaspäeval pandi Viimsi vallas nurgakivi Haabneeme kooli juurdeehitusele.

Abivallavanem Jan Trei sõnul on Haabneeme kooli juurdeehitus Viimsi valla suurim investeering sel aastal. „Korraldasime eelmise aasta lõpus ehitushanke, mille võitis AS Eviko. Kooli juurdeehituse projekti maksumus on 1 175 000 eurot,“ ütles Trei.

Haabneeme koolis õpib sel õppeaastal 453 õpilast. Juurdeehitus annab võimaluse luua valda juurde 144 koolikohta, mis aitab leevendada vajadust õppekohtade järele Viimsi keskuse piirkonnas.

„Juurdeehitus tähendab Haabneeme koolile hüppelist arengut, sest senise kuueklassilisest koolist saab peale juurdeehituse valmimist 9-klassiline täistsükli põhikool. Meie eesmärk on tagada oma õppuritele kodulähedased kaasaegsed õppetingimused,“ ütles Trei

Juurdeehitusse on kavandatud kaks koduklassi, neli aineklassi, üks väiksem keeleklass ja keemialabor. Lisaks sellele saavad Haabneeme õpilased uued ruumid tööõpetuse, kodunduse ja käsitöö tundide läbiviimiseks.

Kooli juurdeehitus rajatakse Randvere tee 18 asuvale krundile, kus 2009. aastal valmis Arhitektuuribüroo Emil Urbel OÜ projekti järgi Haabneeme kooli õppehoone. Juurdeehitus on kavandatud toimiva koolihoone arhitektuurse jätkuna.