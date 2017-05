Kääbuspuud – väikeaias asendamatud

Kääbusviljapuu selle poolest tavalisest viljapuust erinebki, et ta on kasvult palju väiksem, kasvab vaid mõne meetri kõrguseks. Ja saaki saab redelita koristada.

Nii kinnitab Juhani Puukooli Harku istikuäri aiandusspetsialistist tegevjuht Eve Pihlakas. Ja muigab natuke. Sest kääbusviljapuu ei erine tavaviljapuust ainult kasvult.

„Kääbuspuud hakkavad vilja kandma tavapuust palju varem. Meil siin aiandis on nii, et puud viljuvad teinekord juba samal aastal, mil istikud aiandisse toome. Koduaedadesse ümberistutatuna viljuvad nad tavapäraselt teisel, kindlasti kolmandal aastal. Esimestel aastatel nad suurt saaki veel ei anna – ega tavaviljapuugi kohe suuresaagiline ole – aga mõned kilod ikka saab. Tavaviljapuu annab esimese saagi reeglina nelja-viie aasta pärast,“ kõneleb Eve Pihlakas.

Hooldada regulaarselt

Hea on kääbusviljapuu ka selle pärast, et teda on lihtsam hooldada, lõigata ja saaki korjata. Samas aga – hooldamisel peab olema hoolsam ja kohusetundlikum. Väetada ja oksi lõigata tuleb regulaarselt, kuival perioodil kasta. Sest kääbuspuud on sageli väikese juurestikuga, mis ei ulatu sügavale. Samal põhjusel vajab puu toestamist – väike juurekava ei jõua saagikat puud hoida püstises asendis.

„Mida kääbuslikum on puu, seda nõudlikum on ta hooldamise ja väetamise suhtes, vastuvõtlikum haigustele ja näriliste poolt tekitatud kahjule. Aga ka lühema elueaga: kui tavaviljapuu kannab saaki 50–60 aastat, siis kääbuspuu poole vähem,“ loeb Eve Pihlakas väiksemakasvulise puu nõrgad küljed.

Aiapidaja otsustab puude valikul tihtipeale saagikuse ja viljade maitseomaduste põhjal – võetakse need puud, mis annavad suuremat saaki maitsvate viljadega.

„Mida kääbuslikum on puu, seda nõudlikum on ta hooldamise ja väetamise suhtes.“

„Üksikult võttes kannab kääbuspuu küll vähem, aga et neid mahub pindalaühikule rohkem, siis pindala kohta arvestades on madalakasvulised puud võrdsed tavaviljapuudega. Seemikute hindadel ei ole meie aiandis vahet, olgu tegu kääbus- või tavapuuga. Mõlemad maksavad 17 euro ringis,“ kõneleb Eve Pihlakas. Madalkirsid on tavakirssidest mõned eurod kallimad.

Sortiment on lai

Kogenud aednikuna soovitab Eve Pihlakas kääbuspuid istutada just väikeaedadesse. Siis saab rohkem erinevaid sorte istutada. Kääbuspuu vormidena on levinud kõik meie erinevad tuntud õunasordid – Liivi kuldrenett, martsipan, valge klaar, samuti ploomi- ja kirsisordid.

Kuigi paljudel kääbuspuudel on juured külmaõrnemad kui seemikalustel, pole nad siiski väiksema külmakindlusega kui maasikad. Ainult lumevaestel talvedel, kui mulla temperatuur langeb alla 5 miinuskraadi, võiks võraalust maapinda millegagi soojustada.

Kääbuspuude võrsed lõpetavad kasvu varakult. Nad jõuavad korralikult puituda ja korgistuda, olles seega tugevakasvulistest puudest paremini talveks valmistunud. Külmakahjustusi võib suurendada aga see, et puuoksad on madalamal, kuhu valgub külmem õhk. Samal põhjusel on ka õitsemise ajal öökülmade oht suurem.

„Kellel aed on normaalsetes tingimustes, julgen küll kääbuspuude istutamist kaaluda. Kümme erinevat puusorti võiks ju olla igas vähegi enesest lugupidava aedniku aias,“ on aednik Eve Pihlakas kindel