Kiili võõrustab võidupühal 22. maakaitsepäeva

Tänavune Harju maakaitsepäev toimub 23. juunil esimest korda Kiili vallas. Hommikul mälestatakse langenuid Jüri kirikuaias, osalejate rivistus, paraad, demolahingud ning esitlused toimuvad Kiili gümnaaasiumi staadionil ja pargis.

Korraldustoimkonna juht Terje Lillo ütles, et päev algab kell 9.30 pärgade asetamise tseremooniaga Jüri kirikuaias asuva Vabadussõja mälestusmärgi jalamile. Kõne ja palvuse peab Kaitseliidu Harju maleva kaplan Tanel Ots, mängib Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester peadirigent Aigar Kostabi taktikepi all.

“Jürist liigume edasi Kiili gümnaasiumi staadionile, kus kell 11 algab operatiiv-ja kaitsejõudude pidulik rivistus ja jalutuskäik. Rivistusel on osalemas ligi 300 meest ja naist, kaasaarvatud noorkotkad ja kodutütred. Paraadi on juhatamas Kaitseliidu Harju maleva pealik kolonelleitnant Eero Kinnunen ja selle võtab vastu maavanem Ülle Rajasalu,” loetles Lillo. Keskpäeval lähevad sündmused edasi staadioni kõrval olevast Kiili pargist. Saab näha tervituskontserti Kiili vallalt, erinevate vormide ja ajalooliste mundrite esitlusi. “Aga tõmbenumber on kindlasti poolteist tundi kestev demolahingute plokk,” ütles Terje Lillo.

Uus varustus ja britid

Demolahingutes löövad kaasa koostööpartnerid ehk Harju malev, Põhja päästekeskus, politsei-ja piirivalveamet koos kiirreageerijate ja kopteriga ning Front Line Eesti MTÜ. Päev lõppeb kell 15.30 Rakverest saabuva ja presidendi poolt süüdatud võidutule üleandmisega maakonna omavalitsuste juhtidele.

Kas 22. maakaitsepäeval lisandub ka mõni uus atraktsioon, väljapanek, külaline või näidislahing?

“Demolahingud püüame igal aastal uut moodi ülesehitada, muidu poleks ju huvitav ei pealtvaatajatel kui ka meil, korraldustoimkonna liikmetel. Kokkulepped on sõlmitud. Kuid seda, mis puudutab koptereid ja lennukeid, ei saa võtta sajaprotsendiliselt. Sest kui on väljakutse, siis tuleb neil operatiivselt sündmuskohale jõuda,” rääkis Lillo.

Kuna militaar-ja operatiivtehnika ning varustus täienevad pidevalt, siis saab ka Kiilis näha paljugi uut. Näiteks kaitseväe Kalevi Jalaväepataljoni uuenenud lahingvarustust ja tehnikat. Samuti on sel aastal uuenenud päästeameti tehnika, mida laagriplatsil näha saab. Osalemas on ka Eesti liitlaste ehk brittide üksus oma varustusega.

Uuel aastal jätkub

“Mainimata ei saa jätta ka seda, et kell 12.20 antakse start võidupühale pühendatud aastajooksule, mis sel aastal on täpselt 2017 meetrit pikk. Kuna päev on pikk, siis pakume ka naiskodukaitse poolt valmistatud sõdurisuppi,” lubas Lillo.

Mis saab maakaitsepäevast tuleval aastal – eeloleva aastavahetusega kaob maavalitsus. “Kuna maavalitsused 2018. aasta jaanuarist likvideeritakse, siis jääb Kiilis toimuv maakaitsepäev tõesti Harju maavalitsuse eestvedamisel viimaseks,” tunnistas Lillo. Harjumaa Omavalitsuste Liidu viimasel volikogu koosolekul küsis ta liidu esimehelt: mis saab maakaitsepäevast edasi. Ning vastus tuli igati rõõmustav. “Harjumaa Omavalitsuste Liit on igati nõus jätkama maakonnast alguse saanud isamaalise ürituse läbiviimist ja selle üle on mul siiralt hea meel. Kus järgmine maakaitsepäev toimub, selles veel kokku ei lepitud, kuid ilmselt uue ringiga ja omavalitsusega mis algab A-tähega,” ütles Lillo.

TEAVE: Algus oli Jüris

• Maakaitsepäev on isamaaline üritus, mis on pühendatud võidupüha auks. Esimene maakaitsepäev toimus 1996. aasta 23. juunil Rae vallas Jüris. Isamaalise ürituse lipukirjaks sai “Mees, sa pead kodu kaitsma!”

• Maakaitsepäeva üldine eesmärk oli ja on tutvustada Eesti elanikele ja eelkõige meie noortele eriteenistuste ja kaitsejõudude ülesehitust ning julgeolekualast kaitsevõimet.

• Et olla oma rahvale lähemal viiakse maakaitsepäeva igal aastal läbi erineva omavalitsuse haldusterritooriumil. Maakaitsepäev on üks võimalus näha ühtses rivis Kaitseliidu Harju ja Tallinna malevat, naiskodukaitsjaid, kodutütreid, noorkotkaid, politsei- ja piirivalveametit, päästeametit ning teisi jõustruktuure.

• Mullu peeti maakaitsepäeva Padise vallas.

• Vaata lisa: harju.maavalitsus.ee/maakaitsepaev-2017.