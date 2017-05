Laat, mis on tuntud juba ka Põhjalas

Võrreldes eelmise aastaga on näituslaat osalejate arvu poolest esinduslikum ehk nii eksponaate kui müüjaid on rohkem.

Järjekorras 20. Luige maaelu näituslaat peetakse tänavu 12.-14. maini. Juubelitähtpäeval pööratakse enam tähelepanu kohalikule kogukonnale. Loomulikult saab näha linde, loomi, kalu ning käsitööd, teha maatöid, nautida meelelahutust ja toitu.

Peakorraldaja Koit Põld ütles, et igakevadise üritusega on tehtud Kiili valla Luige asula nimi tuntuks ka naaberriikides. Sel aastal oodatakse ligi 1000 külastajat Põhjamaadest. “Lisaks klassikalistele ja suurt huvi tekitavatele tegevustele, nagu lehmalüpsmine, meevurritamine, lambapügamine jne tutvustame seekord põhjalikumalt meil kasvatatavaid lihaveiseid. Selleks tulevad Luigele oma ala tippspetsialistid, kes huviliste silme all viivad läbi lihaveise hindamise,” lubas Põld.

Tänavu püsitatakse ka spetsiaalne fotonurk, kus profifotograaf teeb külastajatest koos loomade ja lindudega soovi korral pilte.

Tänavu laiem ala

Kas näituslaat on jätkuvalt populaarne? “Üldises plaanis on senine sisu ennast tõestanud nii müüjate kui külastajate silmis. Looma-, linnu-, kalade ja viljanäitus, toidutänav, käsitöö, koduaialaat, meelelahutus. See kõik tagab, et Luige maaelu näituslaat on üks tore koht, kuhu sõprade ja perega tulla ning värskes õhus mõnusalt aega veeta,” ütles Põld.

Tänavu on laadaala varasemast veidi suurem. Lasteala ja lihaveiste ekspositsioon on nüüd looduskaunis asukohas kaskede vahel. “Selle vangerdusega suutsime ka müüjatele kohti juurde tekitada. Kõik sellised muudatused teeme aga arvestades Luige laatade põhimõtet, et külastajatel peab olema avaralt ruumi olemiseks ja liikumiseks. Seda silmas pidades avame ka täiendava piletikassa,” kinnitab korraldaja. 20. toimumiskorda tähistatakse fotoväljapanekuga „Luige laat 20“. Kokku on kogutud 15-20 aasta taguseid pilte.

Kogukonnal oma telk

“Näituslaat kasvas välja 1998. aasta sügisel esimest korda korraldatud näituslaadast “Suur looma-, linnu- ja viljanäitus” ja 1999. aasta kevadel korraldatud näituslaadast “Suur aiandus- ja nõuandelaat”. Mõni aasta tagasi panime need kaks kokku,” ütleb mees.

“Veidi tagaplaanile on aga jäänud meie oma Kiili vald, kus me tegutseme. Seetõttu on laadal esmakordselt kogukonna telk. Eesmärk on suurendada valla ettevõtjate, külade ja inimeste vahelist koostööd ja tuntust,” ütleb Põld. Telgis saab tutvuda külaühenduste tegevusega, maitsta külaelanike poolt valmistatud küpsetisi, kuulata ja vaadata erinevaid valla muusika- ja tantsurühmi ning tutvuda huviringidega. Enda tegemisi tutvustab Kiili Ettevõtjate Liit, Eesti vabariik 100 raames kogutakse kokku 100 huvitavat lugu Kiili valla kohta.

TEAVE: Laat kestab kolm päeva

• Näituslaat on avatud reedel 12-19, laupäeval 9-17 ja pühapäeval 10-16. “Küsime igal aastal müüjatelt tagasisidet. Reedene pikem lahtiolekuaeg sobib väga hästi nii müüjatele kui ka külastajatele. Laupäev on üldjuhul kõige rahvarohkem ja pühapäeviti tähistame traditsiooniliselt emadepäeva,” ütleb Koit Põld.

• “Soovitame külastajatel varuda aega, et nautida väga toredat looduses peetavat näituslaata. Tipptundidel ehk laupäeval ja pühapäeval 11-13 võib esineda ummikuid ja järjekordi, kuid võttes asja rahulikult kõik laabub. Parklas on abiks liikluse reguleerijad. Kes soovib rahulikumat ja avaramat äraolemist, temale soovitaks külastada näituslaata alates kella 14st,” räägivad korraldajad.