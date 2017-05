Kes kaitseb ajakirjanikku?

Täna, 5. mail 105 aastat tagasi (vana kalendri järgi 22. aprillil 1912) ilmus esimene Vladimir Iljitš Uljanovi (Lenini) poolt toimetatud ajaleht Pravda, mis peagi tõusis VSDT(b)P, hilisema Nõukogude Kommunistliku Partei Keskkomitee häälekandjaks. Ja ilmub siiamaani – Venemaa kommunistide ajalehena.

Jäägu selle Pravda ja nende kommunistidega seal idapiiri taga nii nagu ta on – võim pole ammu nende käes – meil siin Eestis on 5. maist põhjus rääkida hoopis teisel põhjusel. 5. mai oli vanasti (et mitte öelda N Liidus) ka ajakirjanike päev. Ja kes siis ajakirjanikest ikka nii väga hoolis või mõtles selle üle, miks see pidupäev just 5. mail on. Tähtis oli pidu, mitte päev. Siis võtsid ajakirjanikud napsi, tantsisid ja trallisid. Nii nagu teistegi elukutsete esindajad oma pidupäevadel – miilitsad ja toiduainete töötajad, keemikud ja kalurid, ehitajad ja õpetajad. Ülemused, partei ja valitsusjuhid jagasid aga ajakirjanikele tunnustust sel päeval, aukirju ja aunimetusi. Enamik tunnustuse pälvinuist olid loomulikult seda ka väärt – tööd tehti ju ausalt. Mis sellest, et samal ajal ridade vahel natuke ka õõnestati suurt riiki.

Kauge aeg, unustatud kombed?

Riik on meil vaba ja ajakirjandus veel vabam – äsja said teatavaks Ameerika Ühendriikides tegutseva ja ajakirjandus- ning sõnavabadust analüüsiva organisatsiooni Freedom House uusimad andmed. Värskes ajakirjandusvabaduse indeksis tõusis Eesti kaks kohta ja asub 199 riigi seas 13.–15. kohal.

Elu oleks kunagisega võrreldes nagu pea peale pöördunud: toona, mil ajakirjanikud sõnavabadust ei nautinud, nautisid nad partei ja valitsuse tunnustust. Nüüd, mil on sõnavabadus, pole tunnustust. Küllap on ses naljakana tunduvas paradoksis ka väike osa kibedat tõtt.

Ma ei taha üleriigilises mastaabis kõnelda – tehku seda väljaanded, kel lugejaid (kuulajaid-vaatajaid) Peipsi rannast Sõrve sääreni. Harju Elu jääb ikka Harjumaa piiridesse – meie lugejad on põhiosas siin. Aga ka Harjumaal on ajakirjanikke, kes oma tööd südame, mõistuse ja kohusetundega teevad. Et ajakirjanikutööd teha, tuleb oma töösse panna neid kõiki kolme ja enamgi: ajakirjanik ei tohi olla oa lugejast rumalam; tal peab jätkuma südant kuulata ära mured ning kohusetunnet kontrollida kõiki fakte enne nende avalikustamist. Kindlasti on oma vallaelule palju kaasa aidnud Anne-Ly Sumre Sauel, Merike Metstak Jõelähtmel, Valdur Vacht Keila linnas, Ljubov Komarova Maardus, Victoria Parmas Sakus… Ning palju palju teisi. Kui palju me teame aga headest ajakirjanikest, kohusetundlikest suhtekorraldajatest väljaspoolt omaenda omavalitsuse piire. Harjumaal on tublid, üle maakonna tuntud sädeinimesed, aasta ettevõtjad ja ettevõtted. On ka aasta bussijuht. Neist kirjutavad Harju Elu ajakirjanikud ja neist kirjutavad teised. Kas on meil ära märgitud aga ka mõnd tublit ajakirjanikku?

Nüüd siiski on. Valdur Vacht pälvis Keila linna teenetemärgi (vt lk 5 – Harju Elu ajakirjanikud õnnitlevad kolleegi väärika autasu puhul). Aga teised ajakirjanikud – kas nende igapäevatöö pole head sõna väärt?

Olge tänatud

Elame jälle huvitaval ajal. Aga huvitav aeg tähendab pahatihti ka segasevõitu päevi. Maavalitsused kaovad, kes nende ülesanded üle võtab, pole veel päriselt selge. Üks ülesannetest on kindlasti inimeste informeerimine maakonnas toimuvast, nii öelda ametliku info edastamine. Pidevalt tegi seda eelmine maavanem Värner Lootsmann, sama pidevalt teavitab inimesi ka praegune maavanem Ülle Rajasalu. Kes tuleb asemele? Kui meenutada viimasel neljal aastal Harjumaa Omavalitsuste Liitu (HOL) kui info edastajat, siis ei tule midagi meelde. Kõnepuudega inimenegi kõneleb rohkem. Või pole omavalitsusliidu ametnikel midagi öelda? Vaevalt. Liigagi hästi on meeles HOLi tegevjuhi Vello Tamme sõnad Harju Elu ajakirjanikele mõni aasta tagasi: peate meie (HOLi) majast lahkuma. Põhjus? Põhjus ei saanudki selgeks. Ehk olime mõningasele informatsioonile liiga lähedal? Või ei osanud ametnikke piisavalt kiita? Ja seda kõike saatis HOLi juhatuse esimehe Kaupo Rätsepa magus naeratus.

Kes kaitseb siis ajakirjanikku? Tegelikult polegi vaja sellele küsimusele vastust otsida – see on sama kunstlikult tekitatud küsimus nagu Vello Tamme otsitud põhjus ajakirjanike lahkumise kohta. Ajakirjandus kaitseb ennast ise. Meie lugeja on meie kaitsja. Harju Elul lisandub järjest nii tellijaid kui kasvab üksikmüük – tänase lehe trükiarv on 4500, 300 eksemplari võrra suurem, kui oli veel aasta algul. Me ei varjagi oma ambitsiooni tõusta paari lähema aastaga Eesti suurimaks ja mõjukamaks maakonnaleheks.

Mis saab aga ametnikest, kel puudub igasugune tahe inimestega kommunikeerida. Eks kõik need inimesed ole ka nende valijad. Ja valimised pole enam kaugel… Aga Harju Elu saab hakkama.

P.S. Siinkohal, tänasel „ajakirjanduspäeval“ tahab Harju Elu tänada aga kõiki oma häid koostööpartnereid – maavalitsust, Harjumaa Ühistranspordikeskust, mitmeid ja mitmeid omavalitsusi, oma häid kaasautoreid ja ennekõike muidugi lugejaid. Olge tänatud!