Kiire ühendus

Vanasõnadel ja ütlustel on tavaliselt oma tõepõhi all, nad iseloomustavad mingit olukorda või situatsiooni ideaalselt. Mul on tunne, et varsti saame lisada loetelusse uue: kõik on hästi niikaua, kuni midagi otsustatud pole.

Nimelt viitan ma Rail Balticule. Viimastel nädalatel on teema taas päevakord tõusnud – toimunud on meeleavaldus, sellest on teles ja meedias palju juttu olnud ning avalikustatud on uus tasuvusuuring. Mida lähemale me projekti reaalsuseks saamisele astume, seda enam aktiviseeruvad vastased. Mind paneb siinjuures imestama aga asjaolu, et kus need inimesed siiani olnud on? Miks alles nüüd kõige sellega välja tullakse? Rail Balticu teemadel on toimunud palju avalike arutelusid, kohtumisi igas vallas, iga muudatuse või muudatuse sisseviimisel oleme kohtunud tuhandete kohalike omavalitsuste inimestega, kuulanud nende ettepanekuid ja vajadusel need planeeringusse sisse viinud – tegemist on olnud pika protsessiga! Praegu on aga loodud mulje, nagu kõik toimunuks tagaselja ning saladuskatte all.

Sellele kõigele vaatamata olen endiselt seisukohal, et Eesti vajab kiirest ühendust ülejäänud Euroopaga. Mida kauem ootame kiirema lahenduse leidmisega, seda kaugemaks ka jääme. Samuti pean oluliseks tänasest kiiremat ja paremat ühendust Soomega – ma räägin tunnelist. Möödunud aasta alguses allkirjastatud koostöömemorandum on selgeks märgiks mitmepoolsest koostööst. Täna, mil väga paljud eestlased käivad Soomes tööl ning pika laevareisi tõttu viibivad pikalt kodust eemal, oleks võimalik tunneli olemasolul muuta sõiduaega palju lühemaks, mille tulemusena saaks kaugtöö uue tähenduse – päeval eemal, aga õhtuks koju tagasi. Lahendusi Eesti-Soome vahelise ühenduse paremaks muutmiseks on palju, alustades tunnelist ja lõpetades Hyperloopiga. Üks on aga kindel – Eesti-Soome koostööl on strateegiline tähendus, mille kõige selgem avaldumine on transpordivaldkonnas. See on meie võimalus!

Tulles alguse juurde tagasi, siis ütles Kristen Michal: “Eesti puhul on täiesti kindel, et kui valitakse välja mingi trass või tehnoloogia, siis algul on kõik hästi, aga siis hakkavad tõenäoliselt jamad pihta.” Eks see nii kipub vist kahjuks olema. Sellele vaatamata loodan, et juba lähitulevikus on Eesti-Soome vaheline liiklus tänasest kordi kiirem ning Eestisse jõudes viiks meid ja kaupa siit edasi juba uus ja kiire raudtee.