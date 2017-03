Loo ja Laagri saavad odavama toasooja

Loo uue valmiva katlamaja võimsus on 2 MW. FOTO Adven Eesti AS

Laagri ja Loo alevike uute puiduhakke-kaugkütte katlamajade ehitus lõpeb hiliskevadel. Veebruari lõpus toimusid mõlemas sarikapeod ning ligi 2,2 miljoni eurone investeering annab soodsama kütte vähemalt 5000 tarbijale.

Adven Eesti Asi projektijuht Arbo Reino sõnul sündis uute katlamajade ehitamise otsus sellepärast, et maagaasi hind on viimasel kümnendil kõikunud. Seetõttu ületas soojuse hind aastal 2014 paljudes kohtades juba 80 eurot/MWh piiri. “Õnneks pöördus gaasi hind tunamullu langusesse ja seetõttu läks ka soojus kuni eelmise suveni odavamaks. Sellest ajast on aga gaasi hind hakanud taas tõusma,” ütles Reino. Lisaks on juba ette teada ka iga-aastane maagaasi aktsiisimäära tõus. Maagaasi hinna tõusutrend muudab puiduhakke kindlasti konkurentsitult soodsaimaks kütuseks.

Mis saab aga eelmisel kümnendil mõlemas asulas valminud gaasikatlamajast? “Alevikes ehitasime uued konteinerkatlamajad vastavalt 2003. ja 2007. aastal. Gaasikatlad on ka täna täiesti töökorras ja jäävad kasutusse tipukoormuste katteks ning puiduhakkekatlamajade hooldusperioodideks,” lubas Reino.

Pikk projekt

Hakkpuidukatlamajade rajamist valmistati ette juba mitu aastat. Suurema hoo sai see sisse 2015, kui majandus- ja taristuminister võttis vastu otsuse soojusmajanduse arengukavade koostamise kohta. Sellest haarasid kohe kinni Saue ja Jõelähtme vald. Aasta lõpuks valmis mõlema katlamaja kohta põhjalik analüüs. See näitas, et uute puiduhakke katlamajade ehitamine võimaldab tagada elanikele soodsama soojusvarustuse kodumaise ja taastuva kütuse abil,” selgitas projektijuht.

Paralleelselt aitasid mõlemad vallavalitsused leida uue katlamaja rajamiseks sobiliku maatüki ja Adven Eesti taotles Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust meetmest “Efektiivne soojusenergia tootmise ja ülekanne”. Peale positiivse otsuse saamise mullu augustis toimusid ehituskonkursid ja ehitus algas detsembris. “Mõlema katlamaja hooned on tänaseks valmis ja katlad paigas. Hetkel toimuvad soojus- ja elektriseadmete montaažitööd ning kevadel saavad need katsetusvalmis,” lisas Arbo Reino Harju Elule.

Odavam toasoe

Kas toasoe muutub tänu uuetele katlamajadele odavamaks? “Milliseks täpselt kujuneb sooja hind uute katlamajadega, selgub peale kütusehankeid käesoleval suvel. Kindel on see, et tänu kiirele koostööle Saue ja Jõelähtme vallaga on tänavuse aasta sügisest Laagris ja Lool soojuse hind soodsam,” lubas Reino. Kahe asula peale kokku on tarbijaid veidi üle 5000.

Laagri uue katlamaja võimsus 3,8 MW ja Loo omal 2 MW. Mõlema rajamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Kokku investeerib Adven Eesti AS Loole ja Laagrisse 2,2 miljonit eurot. Ligi pool sellest summast tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist.

Lepingud energiatootmise seadmete tarnijate ja ehitusfirmaga sõlmiti mullu septembris. Üldehitustöid tegi nii Laagris kui Lool Silindia Ehitus.

Laagri katel tarnitakse ühispakkumuse teinud ettevõtetelt Komforts ja Kolmtex. Loo katlamaja jaoks valiti edukaimaks Bio Mobiteki ja Magma ühispakkumus. Lisaks otsiti tarnijat Laagri katlamajasse rajatavale suitsugaaside pesurile. Nelja pakkuja seast osutus parimaks ICP Solutions.