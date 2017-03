Koguda raha hädaolukordadeks või maksta võlad ära – mida teha esimesena?

REKLAAMTEKST

Võlgnevused on kahjuks väga kiired tekkima – väikelaen või muud tarbimislaenud võivad küll esialgu olla parasjagu väikesed, ent kui neid ei tasu õigel ajal ära, võib ka esialgu pisikesest laenusummast kasvada üsna kopsakas võlg, mille tasumisega on raskuseid. Teisest küljest on aga oluline ka mõelda säästmisele, et ei peaks edaspidi enam laenukohustustega rinda pistma. Kumba siis teha esimesena – teha endale säästukonto „mustadeks päevadeks“ või maksta võlad kiiremas korras ära?

Enne, kui saad tegeleda säästmise või võlgade tasumisega, pead aga enda jaoks tegema selgeks, kui palju sul on üldse võimalik panustada mõlema jaoks pärast seda, kui oled kõik argised kulutused ära teinud. Seetõttu peaksid looma endale eelarve, märkima sinna ära fikseeritud kulutused nagu kodukulud, toit ja muu selline ning pärast seda näedki täpselt, kui palju sul raha iga kuu üle jääb. Seda raha saad panustada säästmiseks ja võlgade tasumiseks.

Tihti soovitatakse eelkõige esimesena avada hädaolukordade tarbeks hoiukonto ning alustada stabiilsemat säästmist, kuna nii saad murda „võlatsükli“. Kui sul on hädaabikonto, ei ole probleem teha äkilisi väljaminekuid ning sa ei pea kohe pöörduma laenude poole. Lisaks aitab stabiilne säästmine ehitada teed tervema rahalise elu poole, kuna saad säästetud raha kasutada ka näiteks investeerimiseks või saad lihtsalt olla rahulikuma südamega, kuna tead, et misiganes ka ei juhtuks, sul on alati pisut raha, et probleemidega tegeleda.

Teisest küljest aga kui sissetulek ei ole eriti suur ning korraga ei jätku raha säästmiseks ja võlgade tasumiseks, võib parem valik olla võlgade tasumine. Mida kauem kohustuste tasumisega viivitada, seda suurem on koorem, rääkimata sellest, et võlgnevused on lihtsalt ebameeldivad ja tekitavad stressi. Mitmete laenuandjate puhul on võimalik hoida raha kokku ka laenude varasemal tasumisel, mistõttu oleks võimalik säästa intressisummadelt.

Kuigi pole päris ühest vastust selle osas, kumba võtta prioriteedina, soovitatakse võtta kuldse kesktee lähenemine. See tähendab, et tuleks samaaegselt ehitada vaikselt hädaabikontot ja tasuda oma võlgnevusi nii agressiivselt kui vähegi võimalik. Hädaabikonto puhul aitab juba see, kui saad säästa kas või paarkümmend eurot korraga – ei tasu sugugi alla anda, kui pole võimalik kohe hoiukontole panna kuue kuu elamisraha. Teisalt on oluline ka tasuda võlgnevusi kiiremas korras, kuna seda kiiremini saad nautida võlavaba elu ja ei pea enam iga kuu oma sissetulekust panema suurt portsjoni võlgade tasumise alla. See tähendab, et peaksid leidma enda jaoks tasakaalu, mis võimaldab tegeleda mõlema asjaoluga.

Võlgade tasumisel tuleks samuti läheneda strateegiliselt ning alustada tasumist kõige kallimatest või kõige pisematest, näiteks kui sul on kallim smslaen ja suurem tagatislaen, oleks mõistlik tagada esmalt ära kallim mikrolaen. Kui saad ühe võlgnevuse tasutud, saad seda rohkem raha panustada kas säästmisele või teiste kohustuste tasumisele. Niimoodi ei pane sa tähelegi, kui oled ühel hetkel mitmed kohustused tasunud ning iga kuu hakkab raha järjest rohkem üle jääma.

Konkreetne lähenemine on väga personaalne küsimus. Kõik oleneb sellest, millised on su võimalused ning olemasolevad kohustused. Igal juhul ei tasuks aga jätta unarusse kumbagi, isegi, kui see tähendab, et säästad vaid pisut iga kuu ning tasud ka võlgnevusi võrdlemisi stabiilselt, mitte niivõrd agressiivselt. Olulisem on tegeleda mõlemaga regulaarselt, sest ainult nii saad õige pea nautida rahalist vabadust ning võlavaba elu.