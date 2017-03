Haabneeme kool saab septembriks juurdeehituse

Kolmekorruselise juurdeehituse maht on 1000 ruutmeetrit. Selle ehitab AS Eviko 2017. aasta sügiseks. Juurdeehitust soovisid ehitada ka endise vallavanema Alvar Ildiga seotud ehitusettevõtted, jäid aga ühispakkumusega kaotajaks.

Haabneeme kooli praegune õppehoone valmis 2009. aastal Arhitektuuribüroo Emil Urbel OÜ projekti järgi. Õpilaste arvu kiire kasvu tõttu Viimsi vallas hakkas olemasolev hoone kitsaks jääma.

“Projekteerimise osas korraldati läbi e-riigihangete keskkonna hange. Hange avaldati registris 13. aprillil 2016 ja hanke võitis PCC Projekt AS,” selgitab Viimsi abivallavanem Jan Trei.

Võitis kallim pakkumine

Kes aga projekteeris Haabneeme kooli juurdeehituse? “Me eraldi arhitektuurse osa hanget ei korraldanud, kuna koolihoone projekti osas oleme seotud Emil Urbeli arhitektuuribüroo autoriõigustega, kes Haabneeme kooli projekteeris (endise nimega Karulaugu kool),” täpsustab Trei.

Juurdeehituse hanke kuulutas Viimsi vald välja läbi tütarettevõtte Viimsi Haldus OÜ. Ehitushange avaldati riigihangete registris 15. detsembril 2016. Pakkumuste esitamise kuupäevaks oli 9. jaanuar 2017.

“Avalikult korraldatud ehitushankel osales kaks ehitusettevõtet: AS Eviko ning ühispakkumuses Riito Ehituse AS ja Sand Ehitus OÜ,” meenutab Trei.

Olukorra muudab vürtsikaks seik, et Riito Ehituse ja Sand Ehituse ühispakkumus oli koos käibemaksuga oli 899 207 eurot. Võitjaks kuulutati aga Eviko, kelle pakkumus oli 979 000 eurot ehk oluliselt kallim. Miks siis odavam pakkumine kõrvale jäeti?

“Hankedokumentatsiooni läbitöötamisel selgus, et Riito Ehituse AS ja Sand Ehituse OÜ pakkumus ei vasta nõutule ning on ebatäielik. Sellest asjaolust tulenevalt ei saanud vald Riito Ehituse AS ja Sand Ehituse OÜ ehituspakkumust vastavaks tunnistada,” kommenteerib Trei.

1. septembril koolikell

“Meil jäi üle tunnistada parimaks pakkujaks AS Eviko, kellega sõlmisime ehituslepingu. Ehitustööde leping allkirjastati 10. veebruaril 2017,” teatab Trei.

“Ehitus algas eelmisel nädalal ja valmib septembris 2017. Juurdeehitusel kasutatakse raudbetoon seinapaneele analoogselt olemasolevale majale,” selgitab AS Eviko juhataja Kaimo Sepp.

“Kooli juurdeehitustööd lõppevad eeldatavasti 15. augustil 2017. Oleme Haabneeme kooli ja ehitajaga selliselt kokku leppinud, et 1. septembril heliseb koolikell ja algab õppetöö ka Haabneeme kooli juurdeehituses,” lubab Trei.

“Eviko on renoveerinud mitmeid koolimaju, sealhulgas Tartu Mart Reiniku Kool, Miina Härma Gümnaasium, EMÜ peahoone, Tartu Ülikooli peahoone, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Kõrgem Kunstikool,” räägib Sepp.

Juurdeehitus võimaldab Haabneeme koolis praegu õppivatele 453 lapsele lisaks võtta veel 144, mis leevendab õppekohtade puudust Viimsi keskuse piirkonnas. Seni on Haabneeme kool töötanud 6-klassilisena. Ümberehituse valmimise järel saab sellest 9-klassiline.

Juurdeehituse valmimise järel ei pea Haabneeme kooli 6. klassi lõpetajad mujal õppimist jätkama, vaid saavad seda teha Haabneeme koolis avatavas 7. klassis. Nii hakkab see olema 2017/2018. õppeaastal.

Praegu õpib Viimsi valla koolides 2409 last. Väljaspool koduvalda käib põhikoolis või gümnaasiumis aga 819 last.

TEAVE: Haabneeme kool kitsastes oludes

• Haabneeme koolimajas on koos spordisaaliga praegu 4500 ruutmeetrit. Koolimajas on 14 koduklassi, 3 suurt aineklassi ja kaks suuremat rühmatöö ruumi. Sinna on mahutatud 19 klassikomplekti tunnid. “Praeguses koolihoones on kooliõpilased ja õpetajad väga kitsastes oludes, ”arvab direktor Sirje Toomla.

• Koos juurdeehitusega saab Haabneeme kool endale käsitöö/kodunduse klassiruumid, tehnoloogiaõpetuse ruumid, labori, lisaks muusikaklassi ja kunstiklassi. “Sellega on esialgsed Haabneeme kooli vajadused ka 9-klassilise kooli puhul täidetud,” väidab Toomla.

• “Juurdeehituse näol saame Haabneeme koolis varasemast rohkem pakkuda oma õpilastele ka erinevaid huvihariduslikke võimalusi nii teadmiskeskuse ringide kui kooli enda huviringide näol,” selgitab Toomla.

• “Meie valikained – eneseväljendus, maailma kultuurid, majandus ja meedia, saksa keel ei nõua eraldi ruume. Valikaine kehakultuuri alused puhul oleme aga koostööd tegemas erinevate spordiühendustega ja kasutamas Viimsi spordirajatisi,” räägib Toomla.