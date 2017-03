Märka bussijuhti

Mul on hea meel näha ja kuulda, et üha enam on hakatud tunnustama erinevate elualade inimesi – iga töötaja, kes teeb oma tööd südamega, on ära teeninud märkamise! Nii tegime sel nädalal ka Harjumaal ajalugu, ning üheskoos MTÜga Harjumaa Ühistranspordikeskus kuulutasime välja “Harjumaa bussijuht 2016” võitjad.

Mäletan, kuidas noore emana kahe lapsega, üks süles ja teine mantli äärest kinni hoidmas, bussile jooksin. Juba toona oli suure südamega bussijuhte, kes jooksvaid inimesi ootasid. Seda enam on mul hea meel näha, et meie seas on endiselt neid, kes ei tee tööd vaid raha pärast oodates, millal päev õhtusse saab vaid teevad seda ehk isegi missioonitundest ning soovist teisi aidata.

Nii surusingi teisipäeva hommikul kätt kahel tublil mehel ja ühel tublil naisel, kes said sel aasta “Harjumaa bussijuht 2016” tiitli omanikeks. Sirje Kaubi, Jaanus Pibermani ja Otto Rosenfeldi tööd on märganud nii sõitjad kui ka omavalitsused. Usun, et tublisid ja eeskujulikke bussijuhte on meie seas veelgi. Seetõttu pöördungi teie poole, head bussijuhid, et tänada teid senise töö eest ning soovida jõudu ka edaspidiseks.

Kuigi bussijuhi amet ei pruugi ühiskonnas liiga kõrgel kohal asetseda, on nende inimeste tehtav töö äärmiselt tänuväärne. Kindlasti tuleb ka neil ette päevi, kus tiheda liikluse tõttu on graafikus püsimisega raskusi või satuvad bussi lärmavad lapsed ja purjus inimesed. Sellele vaatamata teevad nad truult oma tööd edasi, et pakkuda suuremale osale inimestest neile hädavajalikku teenust – võimalust kiirelt liikuda! Kindlasti on parajaks peavaluks neile ka meie teede olukord. Sula toob taaskord välja auklikud teed, mis teeb liikumise keerulisemaks ning vaevalisemaks. Sellele kõigele vaatamata kohtan ma tavaliselt bussis ainult rõõmsameelseid ja töökaid juhte.

Siiski kutsuksin üles omavalitsusi ja riiki mõtlema selle üle, kas poleks ehk aeg hakata panustama rohkem teede parandamisse? Meist kellelegi ei meeldi teha tööd vana ja aeglase arvutiga, miks siis laseme bussijuhtidel sõita auklikel tänavatel?

Harjumaal toimus bussijuhtide tunnustamise konkurss esimest korda. Loodan, et sellest saab traditsioon ning ka järgmisel aastal saame kuulda järjekordsetest tublidest bussijuhtidest. Sellised üritused on äärmiselt tänuväärsed ning aitavad esile tõsta neid, keda muidu ei märkaks.