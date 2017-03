Parim bussijuht Sirje Kaubi – pool sajandit roolis

Möödunud teisipäeval, veebruarikuu viimasel päeval, jagati maavalitsuse saalis kiitust. Tänati ja autasustati bussijuhte, kes nii reisijate, omavalitsuste kui bussifirmade valikul osutusid oma kutsealal parimaiks.

Esmalt tänas aga maavanem Ülle Rajasalu Harjumaa Ühistranspordikeskust ja tegevjuht Vello Jõgisalu tänuväärt idee ellukutsumise eest. „Bussijuht ja tema töö on kogu aeg avalikkuse terava pilgu all, ükski viga ei jää märkamata, olgu see siis peatusse hilinemine või mõni minut varem kohalolek; kui reisija ei märka õigel ajal maha minna või takerdub keegi bussi sisenemisel või väljumisel – ikka on süüdi juht, kes lisaks pidevale suhtlemisele reisijatega peab kõik sõitjad tihedas ja pahatihti ka ohtlikes liiklusolukordades alati sihtpunkti toimetama,“ kõneles maavanem.

„Kõigi selle tõttu tekkiski Harjumaa Ühistranspordikeskuses idee tunnustada ja tunnistada parimaid bussijuhte, oma ala meistreid, keda on kiitnud reisijad või vallad-linnad, kus nad reisijaid teenindavad; kelle kohta on kiitvad hinnagud andnud reisijafirmad ja kellel loomulikult pole pahandusi politsei või maanteeametiga,“ luges Vello Jõgisoo üles põhjused, miks Harjumaa Ühistranspordikeskus algatas aasta bussijuhi konkursi. Esimese ja seni ainukese Eestimaal.

Kolm paremat 300st

Kokku esitati esimesele konkursile seitse bussijuhti, esitajateks reisijad, omavalitsused ja bussifirmad.

„Nii nägi statuut ette,“ kõneles Vello Jõgisoo. Esimesel konkursil said osaleda vaid ühistranspordi firmades töötavad juhid. Statuut nägi ette, et auväärne tiitel antakse kolmele bussijuhile. Kokku töötab vedajaid avalikel liinidel 300. Nii et kolm parimat valiti 300 hulgast.

Pinge maavalitsuse saalis oli haripunktis. Ükshaaval hakati ette kutsuma parimaid. Esimesena hõigati välja OÜ ATKO Liinide bussijuht Sirje Kaubi, siis Jaanus Piiberman samuti ATKO Liinidest ja kolmandana Otto Rosenfeld operaatorfirmast AS Samat.

Kõik bussijuhid said tänuks disainitud klaasmeene, kuhu oli peale graveeritud bussijuhi nimi ja kiri „aasta bussijuht 2016“.

Konkurss jätkub

„Olen roolis olnud aastast 1969, seega varsti pool sajandit,“ sõnas ainsa naisbussijuhina tiitli saanud Sirje Kaubi, kes märtsikuu viimasel päeval saab 70-aastaseks ja on kõik need aastad heade sõnade saatel seda tööd teinud. Sirje Kaubi esitas aasta bussijuhi tiitlile Jõelähtme vallavalitsus. “Et elan ise ka Jõelähtmel Kallavere külas, siis tunnen end vallarahvaga ühtse perena. Kuidas ma siis oma küla koolilapsele või ka vanainimesele vajadusel “nõudepeatuse” jätan tegemata või kiirustajat natuke ei oota.”

Et järgmisel aastal konkurss jätkub, selles oli Harjumaa Ühistranspordikeskuse tegevjuht Vello Jõgisoo kindel. Küllap tuleb partneriks maavalitsuse asemel siis Harjumaa Omavalitsuste Liit. Ka usub teenekas transpordijuht, et siis liituvad ettevõtmisega ka kommertsliinid. Kui neid veel on.