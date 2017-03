Harju Elekter sai “Eksporditegu 2016” auhinna

KredEx Krediidikindlustus andis eile üle traditsioonilise eksporditeo auhinna. See omistati mullu välispartneritega silmapaistvaid lepinguid sõlminud ja eksporti kasvatanud AS-ile Harju Elekter Keilas.

KredEx Krediidikindlustus andis Eksporditeo auhinna üle kolmandat korda. “Harju Elektri (HE) puhul said meie silmis otsustavaks mitmed 2016. aastal välispartneritega sõlmitud mõjukad tellimuslepingud, mis toovad kaasa alajaamade tootmise olulise kasvu ja eestimaiste toodete ning oskusteabe ekspordi välisturgudele,” selgitas KredEx Krediidikindlustuse juht Meelis Tambla. “Märkimisväärne on ka see, et kuigi hindasime ettevõtet nende möödunud aasta saavutuste põhjal, on HE suutnud juba ka käesoleval aastal USAsse suunatud suurte müügitellimuste sõlmimisega silma paista.”

Täna moodustab Keilas elektriseadmeid ja -materjale tootva ettevõtte kogu läbimüügist eksport ca 78 protsenti Viimastel aastatel on ettevõte oma müüginumbreid Soome ja Rootsi turu pealt kahekordistanud: ainuüksi möödunud aasta suurim koostööleping Soome jaotusvõrguettevõttega Caruna tähendab HEle enam kui 1000 komplektalajama tootmist aastas.

Ettevõtte juhatuse esimehe Andres Allikmäe sõnul oli saadud auhind tõeline tunnustus senise töö eest. “Oleme täna olukorras, kus Eesti turul oleme oma tegevusvaldkonnas juhtival positsioonil. Selline seis võiks olla mugav, aga see pole meie eesmärk – näeme, et saame veel kasvada ja seda peamiselt väljaspool Eestit,” selgitas Allikmäe.