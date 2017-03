Ameerika sõjaväe puhkpillikvintett lõbustas Ämari lapsi

Ettevõtmine oli osa Eesti Vabariigi 99. aastapäevaga seotud üritustest. Kontserdi andis Winds Aloft Woodwind Quintet, mis igapäevaselt paikneb USA sõjaväebaasis Ramsteinis Saksamaal.

Ämari põhikoolis käib 60 vene emakeelega last. Õpetajaid on 11. “Me proovime vähemalt kord aastas mingi kontserdi organiseerida, kas siis rahvamuusika või klaverimuusika kontserdi,” ütles põhikooli direktor Kaja Sirel.

Eelmisel aastal käis Ämaris oma trupiga Ruslan Trochynsky, tutvustas lastele ukraina rahvamuusikat. Kust tuli mõte kutsuda külla ameerika sõjaväe puhkpillikvintett?

Saatkond pakkus

“Meil ei olnudki seda mõtet, nemad ise helistasid Ameerika saatkonnast. Küsiti, kas me oleme huvitatud. Olime huvitatud,” selgitab Sirel. Saatkond võttis kooliga ühendust paari kuu eest.

27. veebruari ennelõunal vuraski Ämari koolimaja juurde Mercedese buss mundris muusikutega. Michael Morris, Christopher Jackson, Kate Eakin, Edwin Ochsner ja Sara Howard võtsid kohad sisse koolimaja koridoris, sest eraldi aulat Ämari põhikoolil ei ole.

Algatuseks mängiti väike vahepala ooperist “Carmen”, järgnes sõjaväemarss “Vabaduse kell” ja “Harry Potteri” taustamuusika.

Siis tutvustati tõlgi vahendusel muusikariistu. “Ma arvan, et flööt on kõige olulisem pill meie kvintetis,” arvas Sarah Howard, ise flöödimängija. “Flöödiga me võime mängida meloodiat, võime mängida kõrgeid noote ja ka väga madalalt.”

Järgmisena näitas Kate Eakin oboed. Pilli madalama häälega vennana vibutas ta inglise sarve.

Edwin Ochsner puhus metsasarve. Muuhulgas demonstreeris ta huulte abil õhu suunamist, aga ka seda, kuidas parema käega mahendada kõlalehtri sees tooni. Laste äratundmisrõõmuks kõlas metsasarvest “Tähesõdade” meloodia.

“Kas te teate, mis pill see on,” küsis Christopher Jackson fagoti kohta. “Kas te näete, kui suur see on,” ütles ta ja astus kuulajatele lähemale, tekitades omajagu elevust. Sedapuhku kõlas “Petja ja hunt”.

Michael Morrisel oli klarnet. “See leiutati pisut hiljem kui need ülejäänud,” ütles ta selgituseks. “Sellega saab mängida ameerika džässi, aga ka klassikat.”

Medalid muusika eest

Kontserdijärgselt tegid lapsed muusikutega selfisid. 13-aastane Kirill Hentšel võttis selfid kõigi viiega. “See kontsert oli äärmisel huvitav, ilus. Muusika oli tuttav. Mulle see kontsert meeldis väga. Hea, et nad tulid,” ütles ta.

Christopher Jacksoni sõnul loodi USA õhujõudude orkester, mille osa Winds Aloft Woodwind Quintet on, juba viiekümnendate alguses. “Me esineme igal pool Euroopas, et sisendada kindlustunnet oma liitlastesse ja NATO partneritesse.”

Aastas annavad õhujõudude orkestri erinevad osad kokku 350-400 kontserti. Päev enne Ämari põhikooli esines kvintett Mustamäe kultuurikeskuses Kaja, Ämari järel suunduti õhtupoolikuks esinema Tallinna kesklinna.

Jacksoni rinnal hakkasid silma ohtrate medalite paelad. Iraagis ja Afganistanis mees siiski käinud ei ole. “Meie medalid ei tule ilmtingimata sõjast, need tulevad muusikaliste teenete eest,” naeratas ta. “Ma olen osa võtnud paljudest muusikalahingutest.”