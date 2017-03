Põlenud lipumastivabriku uus maja valmib maikuus

Mullu oktoobris Kose vallas põlenud lipumastivabriku Flagmore AS tootmis- ja laohoone 2600 ruutmeetrist hävis 1400 ruutmeetrit. Ettevõtte juhataja Rivo Sisas lubas vahetult pärast õnnetust, et hävinud ruumid ehitatakse üles.

Milline on olukord neli kuud hiljem? Selgub, et lipumastide tootmisega jätkatakse Kiili vallas. “Esimesed mastid toodeti Kiilis novembri kolmandal nädalal. Seal on meile eraldatud ca 200 ruutmeetrit tootmishoonest,” selgitas Sisas.

Enne õnnetust töötas Flagmore ASis 28 inimest. “Personali vähendamisest suutsime hoiduda siiani ja ka edaspidi. Vaatamata raskustele on meie tiim jäänud ühtseks ja tugevaks,” väitis Sisas.

2016. aastal valmistas Flagmore AS kokku 25 500 lipumasti, neist 2000 pärast õnnetust. Tänavu esimese kahe kuuga on toodetud juba 3 500 lipumasti.

Tulekahjus kannatanud Kose tootmishoone ei hävinud täielikult. “Tootmishoone tulekahjust allesjäänud osas ei toimu tootmist, kuid seal tegeleme viimistlemise, kvaliteedikontrolli ja komplekteerimisega,” täpsustas Sisas.

Vahetult pärast õnnetust lootis Sisas, et tulekahjud hüvitab Seesam Insurance AS, kus Kose tehase vara oli kindlustatud. “Praegu meil ei ole mingit põhjust arvata, et ei maksta. Me arvame küll, et makstakse. Õnnetusjuhtum,” ütles ta Harju Elule.

Seesam hüvitaski kahjud. “Summa oli kuuekohalineja maksti välja jaanuari esimeses pooles,” jättis Sisas täpse kompensatsiooninumbri enda teada.

Ehkki oktoobri lõpus lootis juhataja, et hävinud ruumid on üles ehitatud ja tavapärane töörütm taastunud märtsi alguseks, ei ole nii läinud. “Kooskõlastused ja planeerimised on võtnud mõnevõrra aega. Esmalt alustatakse hoone allesjäänud osa taastamisega. Loodame, et esimesed ehitajad saabuvad enne rändlinde,” arvas Sisas.

Sisas pidas rändlindude saabumise all silmas käesolevat nädalat. “Töö maja plaanide ja projektide loomisel alles käib. Hinnanguliselt peaks uus maja valmis saama mai jooksul,” ütles ta.