Jüris avatakse Tiina Tammetalu maalide näitus

Jüris kultuurikeskuses asuvas Rae Kunsti Platsis avab kolmapäeval, 1. märtsil kell 19 Tiina Tammetalu ühiskondlik-poliitilise maalikunsti näituse „Girl Power / Naise vägi“.

Tammetalu on tegevkunstnik ja tegutseb kõigil akadeemiliselt omandatud visuaalerialadel. Maalikunstis on Tammetalule iseloomulikuks suured formaadid, jõulised kujundid. Ta on läbi kahe aastakümne vältava kontseptuaalse signatuursarja “Eesti Maastik” (maal, installatsioon ja keskkond) autor.

Tammetalu on kuraatorina loonud platvormi “Imaginaarne Muuseum”, mille raames on ta koostanud, kureerinud ja korraldanud erinevaid näitusi alates 2001 (Baltic BookFair 2001).

Kuraatorisarja “Imaginaarne Muuseum” viimane, 2016 aset leidnud loometegu on Tammetalu poolt koostatud, kujundatud ja kureeritud plakatinäitus Eesti graafilise disaini klassiku, plakatikunstnik Siima Škopi 1940-1950ndate aastate plakatiloomest.

Näitus Jüris jääb avatuks aprilli alguseni.