Vabariigi aastapäev

Head harjumaalased! Soovin teile kõigile õnne meie riigi 99. aastapäevaks. Meie kallis isamaa on jõudnud väärikasse ikka ning meie tegevustes on tunda juba järgmise aasta juubelihõngu.

Esiteks tahaksin tutvustada teile selle aasta aukodaniku tiitli saajat. Tänavu annab Harju maavalitsus selle tiitli üle juba üheksandat korda ning kavaleride nimistusse lisandub järjekordse suurepärase inimese nimi. Sel aastal tunnustan tänuväärse töö eest Toomas Tõniset. Tõnise nimi pole ilmselt kellelegi võõras. Tegemist on mehega, kes panustab nii spordivaldkonna arengusse kui ka kohaliku elu edendamisse.

Ma olen alati öelnud, et see, kes teeb, see jõuab, ja Tõnise on selgeks tõestuseks sellest. Toomas Tõnise pälvib Harjumaa aukodaniku tiitli Eesti riigile ja Harju maakonnale osutatud teenete eest spordi arendamisel ja pühendunud panuse eest kohaliku elu edendamisel. Suur aitäh ja palju õnne värskele aukodanikule!

Mäletan, et lõpetasin oma aastalõpukõne mõttega, et 2017. aasta tuleb ajalooline. Ja ega ma ju eksinudki – tulebki, aga mitte päris nii, nagu see meil esialgu kavas oli. See on aasta, mil maavanemana kuulutan viimast korda välja meie aukodaniku ja aasta lõpus ka teenetemärgi saajad; aasta, mil haldusreformi tulemusena muutuvad maakondade ja omavalitsuste piirid. Täna tunnen teatavat hirmu ja ka muret tuleviku ees – kätte on jõudnud aasta, mil maavalitsustest saab ajalooraamatus peatükk.

Kas te aga teate, kui vana on Harju maavalitsus? Kui sel nädalal tähistame riigi 99. sünnipäeva, siis juba suvel saame tähistada Harju maavalitsuse 100. aastapäeva. Ka meie oleme jõudnud väärikasse ikka ning lõpetame oma tegevuse suure juubeliga.

Siiski ei tahaks ma tunda liialt suurt kurbust. See aasta on ka eriline seetõttu, et see on aasta, mil lähevad esimest korda valimiskastide juurde meie 16- ja 17-aastased noored; aasta, mil Eesti on Euroopa Liidu eesistujaks ning mil peame maha järjekordse laulu- ja tantsupeo; see on aasta, mil liigume kindlalt edasi nii Rail Balticu kui ka Tallinna-Helsingi tunneli reaalsuseks saamise suunas.

Meie president Kersti Kaljulaid ütles oma aastalõpukõnes: “Suured mured ei saa kunagi kätte neid, kes väikeste tegude kaudu kokku hoiavad”. Seega kutsun teid kõiki üles hoolima ja hoidma, koos tegutsema ning koostööd tegema. Meie väikestest mõtetest, projektidest ja plaanidest võivad ühel päeval saada maailmamuutvad läbimurded!

Hea lugeja, soovin sulle meeleolukat ning kaunist vabariigi aastapäeva!