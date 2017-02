Lootuse päästeselts sai aasta päästekomando tiitli

Märkimisväärse panuse eest siseturvalisuse arendamisel pärjati MTÜ Lootuse Küla Päästeselts ehk Kibuna vabatahtlik päästekomando aunimetusega „Aasta vabatahtlik päästekomando 2016“.

MTÜ Lootuse Küla Päästeselts asutati 2009. aasta juulis, mil saadi annetusena tuletõrjeauto ja valmis 70-ruutmeetrine depoo. Moodustati Kibuna abikomando ning alates 2010. aastast valvatakse Keila komando alluvuses.

Praegu on seltsis 14 vabatahtlikku päästjat. „Seitse ehk pooled on endised sõltlased, kes on Lootuse külla tulnud mingil ajahetkel abi saama ja oma elu korda saanud ning löövad nüüd aktiivselt kaasa päästeseltsi tegevuses,“ rääkis seltsi juhtiv Viljam Borissenko, kes oli varasemalt ka ise narkootikumide küüsis.

Aastatega on saavutatud olukord, kus abikomando on umbes 90 protsenti ajast operatiivse väljasõidu valmisolekus. Alates asutamisest on toimunud enam kui 100 väljasõitu.

Vabatahtlikud päästjad on käinud aastast aastasse Kernu ja Vasalemma valla koolides ja vabaaja üritustel päästetehnikat ja esmaseid päästeoskusi tutvustamas. Pidevalt on ennast koolitatud ning täiendatud varustust – kõik päästjad ja ennetajad tänaseks läbinud II astme koolituse.

Viimase kahe aasta jooksul on läbi viidud enam kui 100 kodukülastust. „Kodukülastuste käigus paigaldasime suitsuandureid, nõustasime elanikke ja aitasime küttekollete küsimustes,“ ütles Borissenko.

Tänutäheks on Kernu ja Vasalemma vald toetanud päästeseltsi nii raha kui varustusega. „Kohalikud vallad on teinud rohkem kui küllalt, et meie tegevusele kaasa aidata,“ arvas Borissenko.