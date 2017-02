India ettevõte rajab Jüri alevikku ravimitehase

India päritolu ravimikontsern Bravo Grupp on otsustanud Eestisse Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskusesse investeerida 500 000 eurot. “See on praegu teostamisel,” selgitas arenduskeskuse juhatuse liige Riin Ehin.

Sellega Bravo Grupi ambitsioonid ei piirdu. Kavas on ehitada 3000-ruutmeetrine ravimitehas Rae valda Jüri alevikku aadressile Kütte tee 6. Ehitustöö algab kava järgi käesoleva aasta hiliskevadel-varasuvel. Tehas valmib 18 kuu jooksul peale alustamist.

Kust tuli idee ehitada ravimitehas just Jüri alevikku? “Oleme viimase kahe aasta jooksul vaadanud üle mitmeid erinevaid krunte ravimitehase ehitamiseks. Rae tehnopargi kasuks otsustasime kolmel põhjusel: lähedus Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskusele ja selle olulistele partneritele Tallinna Tehnikaülikoolile ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglale, lähedus Tallinna lennujaamale ning kõigi vajalike kommunikatsioonide olemasolu krundi piiril,” teatas Ehin.

Tehas hakkab tootma geneerilisi ravimeid eeskätt Aasia ja Aafrika turgudele. “Lõpliku tootevaliku teeme koos sotsiaalministeeriumiga ja Eesti haigekassaga,” väitis Ehin.

“Bravo Grupp on otsustanud, et Eestis toodetavate ravimite sortiment peab olema selline, mida vajavad ka Eesti patsiendid. Ainult Eesti ja lähimaade turgude pärast ei ole majanduslikult mõttekas ravimitehast siia ehitada,” selgitas Ehin. “Meie põhiline fookus on vähiravimid, maksahaiguste ravimid ja seedetrakti ravimid.”

Ehini sõnul on Bravo Grupil juba kaks tehast Indias, üks Usbekistanis ja üks Ugandas.

Rae vallavalitsus jääb Bravo Grupi tegemiste kommenteerimisel napisõnaliseks. „Nimetatud ettevõtte esindajad ei ole meie poole pöördunud ega oma ideid tutvustanud, seega täpsem info meil nende plaanide kohta puudub,“ ütles vallavanem Mart Võrklaev.