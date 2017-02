Viimsis on valmimas kaasaegne mäepark Vimka

Andres Tohver

Mäenõlv Viimsi punase majaka juures kogub huvilisi. Ehkki tõstukid veel ei sõida, proovitakse slaalomisuuski, kelgutatakse usinalt ning kasutatakse ka liugurit ehk rahvakeeli öelduna pepulauda.

Mis tunne on nõlval kelgutada? “Tavaline, nagu mäest ikka,” arvab ettevõtjast pereisa Kauri Pärnasalu (36), kes igapäevaselt teenib leiba kohviku pidamisega.

Kelguga jõuab mees mäest alla kolmekümne sekundiga. “Kahurid puhusid siin nädal otsa, siis kui külmaks läks,” ütleb ta mäge katva lume kohta. Kahureid seisab mäel kaks, kollane ja sinine.

Rõõmuks kogu perele

Kauri koduperenaisest abikaasa Nele (31) askeldab laste Hugo (4) ja Henriga (2). “Väga mõnus,” arvab Nele ja näitab oma sõiduriista. “See on selline pepualus, millega alla lasta. Saab jube hea hoo sisse. Keerleb ja pöörleb, teeb igasugust vahvat liikumist.”

“Me oleme tunnikene olnud. Lastel tuleb uneaeg peale, lõunauinak,” räägib Nele edasiste plaanide kohta. Lastest Hugo kiidab pepulauaga sõitmist ja lisab siis: “Mulle kõige rohkem meeldib süüa pulgakommi.”

“Me elame lähedal. Me käime kogu aeg siin sõitmas,” ütleb Kauri ja näitab käega üle tee jääva Lubja küla poole, kus perel on viimased paar aastat elamine olnud. “Lihtsalt nüüd on tõstukid pandud.”

Tõstukid ilmusid nõlvale mõne nädala eest. Millal need sõitma hakkavad, ei oska abielupaar öelda.

“Tegelikult pidid nad selle juba see hooaeg avama, aga kas see nüüd nii läheb või ei lähe, seda näitab aeg,” lisab Nele

Suured plaanid

“Viimsi vald korraldas suvel 2016 riigihanke suusakeskusele operaatori leidmiseks, mille võitjaks tunnistati Äärmusliku Spordi AS. Vallaga on sõlmitud kasutusleping 15 aastaks,” selgitab Priit Tammemägi, kes on konkursi võitnud ettevõtte juhatuse liige.

“Vald andis 15 aastaks tasuta rendile oma Lubja suusanõlva,” täpsustab Viimsi abivallavanem Jan Trei.

“Meie alustasime töid detsembris 2016. Tööde orienteeruv maksumus on ca pool miljonit eurot,” ütleb Tammemägi.

Valla kohustuseks on parkla ja tiigi rajamine. “Plaanis on Randvere tee alla teha tunnel, et lapsed saaksid ohutult Lubja suusamäele pääseda,” ütleb Trei.

Millal ikkagi suusatõstukid inimesi vedama hakkavad? Hetkel on probleemiks, et kuna üks Lubja suusamäe tõstukipost on pandud riigimaale ja nõusolek selleks jäi küsimata, pole mäepargil kasutusluba. Luba loodetakse saada valitsuselt otsustuskorras, mis võib aga võtta 2-6 kuud aega.

Plaanid näevad ette suusakeskuse alale ka lumepargi rajamist. Lumeparki tulevad hüpped, reilid ja boksid nii lumelauduritele kui trikisuusatamiseks. Hüpete liin algab vähem ruumi võtvate takistustega nõlva tipust.

“Lumepargi ehitame koostöös Läti firmaga BSA – Baltic Snowpark Agency –, kellega meil on olnud pikaajaline koostöö Otepää suusakeskuste lumeparkide rajamisel. Kui ilm lubab, loodame lumepargi valmis saada sel nädalal,” käib Tammemägi välja uue veksli.

Lisaks valmib tuubipark. “Tuubipark on eesti keeles tuntud ka lumerõnga rajana. Tegemist on ühe kelgutamise viisiga, kus täispuhutud kummirõngal mäest alla sõidetakse. Plaanis on käivitada kunstkattel tuleval suvel,” teatab Tammemägi.