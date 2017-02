Eesti vanemaid noortekeskusi on Sauel

1. veebruaril Tallinnas peetud Eesti noorsootöö tunnustussündmusel sai haridus- ja teadusminister Mailis Repsilt tunnustuse kolm Harjumaa esindajat. Tunnustuse teenisid Saue linn, Rae õpilasmalev ja Viimsi vallavalitsuse noorsootöö koordinaator Kadi Bruus.

Aasta kohalikuks omavalitsuse tiitli saanud Saue linn on noortevaldkonda pikalt tähtsaks pidanud. Just seal töötab Eesti vanuselt teist kohta jagav noortekeskus. Linna sisuline ja rahaline panus noorsootöösse ning noorte kaasamine on tunnustajate hinnangul eeskujuks kõigile.

“Tegemist on väga vahva ja toreda tiitliga. Olin tunnustusüritusel kohal.Olime keskuse rahvaga need, kes Saue kandidaadiks esitas,” ütles noortekeskuse juht Kristi Paas sõbrapäeval. Ta rõhutas, et linnas tehti ja tehakse tööd noortega südamest.

Keskus alustas tööd kevadel 1998 linnavalitsuse keldrikorrusel. “Vanim noortekeskus asub minu teada Narvas ja see loodi kaks kuud enne Sauet,” selgitas Paas. Tema sõnul ei ole tööd kunagi takistatud ega piiratud, vaid seda on igati aidatud. “Eestis on omavalitsusi, kus noortekeskust pole ja polegi vaja. Ega huviharidus või noortevolikogu pole veel noorsootöö,” ütleb Paas.

Malevas tihe konkurents

Sauel on kaasaegne keskusehoone aastast 2011. Lisaks töötavad muusikakool, huvikool ja väga populaarne töömalev (tegevus algas aastal 1999). Malev sai mullu Eesti noortemaleva tiitli, tänavu oli liikumine nominendiks. “Olen seda juba kümme aastat vedanud. Meil on kevadel kandidaatidega põhjalik vestlus, esitada tuleb CV ja motivatsioonikiri. Mullu käis kandideerimine esimest korda läbi Interneti,” kirjeldas Kristi Paas.

Tänavu tuleb malev kindlasti ning oodata on palju kandidaate. Aga sõel on tihe, sest niisama suvel ametisse ei saa. “Kes kirjutab, et tahab teenida palju raha, see ei saa malevasse. Kes kirjutada ei viitsi, seda ei võta ka vastu. Mullu sai suvel tööd 105 noort,” teatas Paas. Vahetused on kahe nädala kaupa juuni alguses ja augusti lõpus.

Loomulikult ei suuda Kristi Paas ükski kogu keskust töös hoida. Praegu on Sauel kaheksa ametikohta. Lisaks juhile üks projekti- ja kuus noortejuhti. Üllar Põld on ametis projektijuhina. Temast veidi varem tuli ametisse Monika Liiv. Tema tööd on hinnatud Harju tublima töötaja tiitliga ja tänavuse Eesti parima nominatsiooniga.

Rahvusvaheline matk

“Mina tulin siia 12 aastat tagasi ning juhatajana töötan aastast 2012. Mõned vahed on sisse tulnud,” ütleb Paas. Pärast teda tulid tööle Kirke Kasari (Saue noor ning käsitööringide juhendaja), Rene Kolon ehk DJ Kunst (noortetöö ja ringijuht) ja Kaarel Kiviloo (platsitöötaja, tegeleb avatud ruumis noortega ja juhib multimeediat ringi). Veel töötavad Sauel Laura Pley (samuti kohalik noor, kes õpib erinevaid teraapiaid) ja lapsepuhkusel olev Maria Liiv.

Lähiaja suurem ettevõtmine on juba 13. korda toimuv matk Pakri poolsaarel. Seda korraldab Üllar Põld. “Rahva mälus on see juba nii hästi teada, müüma ei pea,” ütles Põld. Huvilised sõidavad õhtul Sauel Laoküla peatuseni ning matkavad õhtupimeduses mööda mereäärt Kloogaranda, kus ootab soe supp. Umbes kell üks öösel viivad bussid neid tagasi Sauele. Tänaseks on ennast kirja pannud 70 huvilist. “Kogunenud on väga rahvusvaheline seltskond. Kirjas on näiteks Hispaania, Suurbritannia, Saksa ja Mehhiko esindajad. Leedust tuleb ka noormees. Mullu oli osavõtjaid 109,” rääkis Põld.