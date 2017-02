Turismisuvi tõotab tulla mitmekesine

Huvi reisimise ja turismi vastu kasvab. Seda kinnitas läinud nädalavahetusel Pirita messikeskuses peetud rahvusvaheline turismimess Tourest 2017, kus tõmbenumbriks oli ka Harjumaa ekspositsioon.

Eesti Näituste messikeskuses tutvustas läinud nädalavahetusel erinevaid turismiobjekte ligi 500 firmat Eestist ja mujalt maailmast. Esitleti erinevad puhkuse-, kultuuri- ja eksootikareise, spaapakette, kalastus- ja hülgesafareid, toiduteid ja spordiradu.

„Võib liialdamata öelda, et omale sobiva puhkuse või kultuurireisi, loodusmatka või toiduteekonna leidsid kõik huvilised. Pakuti soodsaid reise kõikidesse maailmajagudesse, matkamisvõimalusi veel ja maal erinevate liikumisvahenditega, sukeldumis- ja kalastussafareid. Põnevat oli palju,“ tõdes Harjumaa turismikoordinaator Hülle Saarts pingeliste messipäevade lõppedes.

Harjumaad tutvustav väljapanek, mis seekord mahtus ära 24 ruutmeetrile, paiknes koos teiste maakondade eraldi hallis, nime all „Puhka Eestis“.

„Olin turismimessil esimest korda Harjumaad esindamas 2010. aastal. Võin liialdamata öelda, et huvi Eestimaal, sealhulgas Harjumaal puhkamise vastu aina kasvab, nii eestlaste kui välismaalaste hulgas. Turismist elatuvale ettevõtetele toovad enim tulu muidugi turistid, kes ka paikkonda ööbima jäävad. Ja ka nende arv on järjekindlalt tõusuteel,“ kinnitas Harjumaa turismikoordinaator.

Enim käib soomlasi

2016. aastal ööbis Harjumaad kokku 299 907 turisti, kellest 183 821 olid välisturistid, mis oli 6% enam kui aasta varem. Enim tunnevad Harjumaa vastu soomlased, kasvanud on aga ka Saksamaalt ja Venemaalt pärit reisihuviliste arv.

Kes korra Kõrvemaal käinud, see tahab sinna ikka tagasi – nii kinnitas turismimessil Kõrvemaad esindanud Marilin Pehka MTÜst Kõrvemaa Turism.

„Kõik Kõrvemaa turismiettevõtted on omavahel heades suhetes, toetame üksteist. Nii tutvustasin minagi kõike ja kõiki, mida Kõrvemaa pakub,“ rääkis Marilin Pehka. „Kõigi ja kõige“ alla kuuluvad Anija mõis, Raudoja kõrtsitalu, Nelijärve puhkekeskus, Jäneda mõisakompleks. Loomulikult ka Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus, paljude ürituste korraldamispaik.

Igal aastal on aga ka midagi uut, mida Kõrvemaal matka- ja spordihuvilistele pakutakse. Marilin Pehka kinitusel on sel aastal valminud 14 kilomeetri pikkune matkarada, kus võib matkata ka lemmikloomaga. Samuti laenutatakse Kõrvemaa suusakeskuses huvilistele tõukekelke ja õpetatakse koertele kelguvedu. Ka on Kõrvemaa suusakeskuses võimalik uisutada – selleks on puhastatud järv jääst ja laenutatakse soovijaile uiske.

Trendid muutuvad

Viimsis asuv Rannarahva muuseum tutvustas aga nii Viimsi poolsaarel asuvaid turimisobjekte kui ka turistide suviseid meelispaiku, Pranglit ja Naissaart.

Uusi rallitamisvõimalusi pakkus messil LaitseRallyPark. Edukalt: nii mõnigi soodsa paketi hankinu lubas kohe minna rallisõitu proovima. Elevust tekitas ka Viikingite küla väljapanek.

„Eks iga mess on natuke isemoodi, õpetab osalejaile midagi – trendid ju muutuvad,“ mõtiskles Harjumaa turismikoordinaator Hülle Saarts. Aina rohkem külastab messi turismikoordinaatori hinnangul lastega peresid. Ju siis muutub aina populaarsemaks perepuhkus. Eestlased on teadagi internetirahvas. „Messil oli aga palju vene keelt kõnelevaid inimesi, kes uudistasid erinevaid puhkamis- ja ajaveetmisvõimlalusi. Turismikorraldajad peavad tutvustama end ka vene keeles,“ kõneles Hülle Saarts.

Läti turismifirma uuris, kus on Harjumaal suvel võimalik lastelaagreid teha, karavaniturismi maaletooja tahtis aga Harjumaa boksist teada, millised võimalused on Harjumaal karavaniturismiks.

„Turismihooaeg tuleb mitmekesine, kõigile võimalusi pakkuv, nii puhkajatele kui turismiga tegelejatele,“ arvas turismikoordinaator Hülle Saarts messil kogetu põhjal.

Oleks vaid korralikku talve ja sooja suve.