Saue linn tellib uuringu riigigümnaasiumi asukoha kohta

Andres Kaarmann

Saue abilinnapea

Haridus- ja teadusministri nõunik 2011-2014

Suured muudatused haridussüsteemis on alati aeganõudvad ja tekitavad kirgi. Huvigruppe on palju ja konsensuse leidmine keeruline. Eriti valdkonnas, mis seob enamust meist. Kuus aastat tagasi sai haridusministeeriumis hoo sisse saanud riigigümnaasiumide programm on läinud üle kivide ja kändude.

Oma osa on siin ka sellel, et viimase kolme aasta jooksul oleme näinud viite ministrit neljast erinevast erakonnast. Kõik tahavad süveneda ja midagi ära teha, kuid aeg ei peatu.

Ka Saue linnas oleme olnud äraootaval seisukohal, sest tänaseni pole Laagrisse riigigümnaasiumi rajamise eellepingust kaugemale jõudnud. On see nüüd tingitud ministrite pidevast vahetusest või tõmbasid kavatsustele piduri peale ministeeriumile sobimatud sätted ühinemislepingus, mine ja võta nüüd kinni. Või vaatab uus minister täna üleüldse Tallinna poole? On ju pealinn olnud juba aastakümneid keskpartei tugipunkt ning valijad janunevad positiivsete sõnumite järele, millest eelmiste valitsustega ei saanud unistadagi.

Seepärast ei soovi ka Saue linnavalitsus analoogselt vallavalitsusega käed rüpes pealt vaadata. Kui vald on oma vahenditega asunud võimalikku Laagri kooli projekteerima, siis linnavalitsus omalt poolt on otsustanud tellida uuringu, pakkudes välja kaks uut alternatiivset asukohta. Uuringu läbiviijaks valiti OÜ Geomedia, kelle puhul hindasime ka häid varasemaid kogemusi valdkonnas.

Kaks asukohta koolile

Minult on ka küsitud, et mis on siis pooleteise aasta jooksul juhtunud, millised on uued asjaolud? Omajagu muutuseid ikkagi on. Kui ministeeriumi ametnikud aastaid tagasi omavalitsustega tutvusid, siis minu hinnangul tõmbas Saue linn juba eos ideele kriipsu peale. Ministeeriumile pakutud krunt oleks sisuliselt tähendanud, et uus kool ehitatakse Saue gümnaasiumi külge. Lisaks sellele oli see kinnistu veidi väike ja juba olemasolevat liikluskoormust arvestades oleks olnud väga keeruline ette kujutada täiendavalt 540 õpilasele mõeldud kaasaegset koolimaja. Siit tõenäoliselt ka ministeeriumi leige suhtumine Saue linna osas. Ka ei olnud selleks hetkeks otsustatud ühinemine ning asjaolu, et Saue linnast saab ühendvalla uus keskus.

Meie jaoks kõige kurvem olekski stsenaarium, kus riigigümnaasium ehitataks Tallinna.

Seepärast ongi Saue linn täna pakkunud välja kaks alternatiivset kinnistut. Üks neist asub linnaga piirnevas Vanamõisa külas, kus üle raudtee asub ligi 10 hektari suurune sotsiaalmaa. Lisaks riigigümnaasiumile näeksime seal tervikuna ette sotsiaal-, spordi- ja kultuuri- ning vaba aja veetmise rajatisi.

Teine alternatiivne asukoht oleks Saue linnas. Siin oleks võimalik kooli jaoks moodustada ligi hektari suurune kinnistu, mis peaks rahuldama kõik riigigümnaasiumi vajadused. Selle asukoha plussideks on lähedal asuvad raamatukogu, muusikakool, ujula, staadion, terviserajad ning loomulikult uus rajatav kooli spordihall.

Vallaga konflikti pole

Me ei taha täna kellelegi kaikaid kodaratesse loopida, nagu seda on linnavalitsusele ette heidetud, pigem pakkuda alternatiive ning patiseisust välja saada. Kui valmivad analüüsid kinnitavad, et Sauele oleks ikkagi võimalik teha selline riigigümnaasium ning haridus- ja teadusministeerium Laagri osas lepingut ei sõlmi, siis loomulikult teeme omalt poolt vastava ettepaneku. Meie jaoks on oluline, et ühendvalla territooriumile lõpuks ikkagi tuleks.

Ka regionaalpoliitiliselt oleks minu meelest oluline, et liiklus ei käiks ainult pealinna suunal. Omal ajal oli riigigümnaasiumide programmi algatamise juures just üks põhiline argument, et kaasaegne ja valikuvõimalustega gümnaasiumiharidus peab olema kättesaadav ka väljaspool Tallinna ja Tartut. Meie jaoks kõige kurvem olekski stsenaarium, kus riigigümnaasium ehitataks Tallinna.

Ja kui nüüd keegi vägisi tahab otsida konflikti Saue linna ja valla vahel, siis minu hinnangul seda ei ole. Suhtleme vallajuhtidega pea igapäevaselt ja arutame ühinemisega seotud küsimusi, sealhulgas hariduskorraldust. Pigem jagame arusaama, et ministeerium teeks oma otsuse ära, sest meil on täna juba raskusi õpilastele koolikohtade tagamisega. Kuni aga seda otsust ei ole, kas ja kuhu riigigümnaasium tuleb, siis ei saa ka meie siin täna suurt midagi planeerida.