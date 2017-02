Kuidas edasi?

Ülle Rajasalu

Harju maavanem

Kas teil ei teki viimasel ajal uudiseid lugedes küsimus, et mis toimub? Mind paneb tänane olukord aga üha rohke muretsema ja mõtlema, et mis edasi saab.

Kui paljud inimesed ootasid eelmise aasta novembris toimunud Keskerakonna kongressilt muutusi, siis need ka tulid- vahetus erakonna esimees. Seejärel pandi suured ootused ja lootused uuele esimehele muutuste toomiseks. Ei läinud palju aega mööda, kui valitsus vahetus ning Keskerakond sai võimule. Muutused tulid, aga kas me oleme täna nendega ka rahul?

Täna on mul tõesti mure meie riigi pärast. See, kuidas tänane valitsus asju ajab, on minu jaoks vastuvõetamatu. Räägitakse vähe, esmalt otsustatakse ja siis hakatakse alles analüüse tegema ning kõike hoitakse kiivalt saladuskatte all. Me kõik saame praegu vaid meedia vahendusel teada, mis toimub. Lisaks sellele kehtestati muidu vabas vormis toimunud kabinetinõupidamistele karmimad reeglid ehk ametnike juurdepääsu piirati kõvasti. See salatsemine aga teeb ebakindlaks kõik!

Ma arvan, et väga suurt ebakindlust tekitas ka nädala alguses meediasse jõudnud riigiasutuste ümberpaigutamise plaan. Kindlasti tuli selline plaan paljudele üllatusena, ja üldse mitte positiivsena. Kas täna ei peaks me küsima, kas planeeritavates asukohtades on olemas ka kompetentsi? Kindlasti on neid, kes asutuse ümberkolimisega kaasa ei lähe, eriti lastega pered, kellele on siin olemas näiteks lasteaia- või koolikoht. Kes on need, kes siis töö üle võtavad, kas kohapeal on olemas piisavat inimesi selleks ja kas ümberkolimise ja koolitustega ei lähe kõik eeldatavast tunduvalt rohkem maksma? See ongi see, mida enne mainisin – täna tulevad esmalt otsused ja siis alles analüüs.

Ma arvan, et täna, mil valitsuses on kaua aega opositsioonis olnud erakond, pole nad veel harjunud mõttega, et kõik, mida nad ütlevad, omab uudisväärtust; kõik see, mida räägivad ministrid, jõuab uudistesse. Seega ei saa endale lubada vääratusi ega mõtlematuid käike. Lihtsaid väljaütlemisi võetakse nüüd tõena.

See, mis tõi meid siia, meid enam edasi ei vii. Kas see kehtib aga alati ja kõige kohta? Jah, muutused ei toimu üleöö, aga kas täna, mil meil on tulemas EL eesistumine ja EV100, on mõistlik kõike lammutada ja muuta? Jah, muutusi on aeg-ajalt ikka vaja, kuid kas nii palju, suuri ja ulatuslikke korraga?