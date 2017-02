Kui kõlbas kuningannale, kõlbab ka meile

2013. aastal pidanuks kunagine uhke Kernu mõis suure pidulikkusega oma 200. sünnipäeva tähistama. Paraku jäi pidu ära – auväärne mõisahoone ei olnud just kõige parema tervise juures.

Parimaks sümboolseks kingituseks vanale mõisale oli aga see, et käestlastud hoonetekompleksi, mis oli pikki aastaid hooldekoduks olnud, ostis enampakkumisel ära ärimees Viktor Siilatsile kuuluv aktsisaselts Evore.

„Tahame tervet paikkonda elavdada, kohalikele inimestele tööd pakkuda, mõisa külalistele aga mugavat olemist, uudistamist ja tervislikku toitu pakkuda. Siia mõisa peab tulema elu ja ajaloo ilu,“ sõnas mõisa omanike ringi kuuluv Krista Ruus suuri töid alustades.

Nüüd on sellest möödas natuke rohkem kui kolm aastat. Ja hooldekoduks olnud vana mõisahoone on tundmatuseni muutunud. Esmalt tegi uus omanik korda välisfassaadi, siis hakkasid taas mõisalikud välja nägema ruumid esimesel korrusel – avati mitme saaliga söögiruum (tänapäevaselt – kohvik), puhketuba, ballisaal. Kohvik võõrustab nüüd neli päeva nädalas külalisi, mõisa peakoka Edvin Rimi valmistatut kiidavad ka paadunud gurmaanid; avar ja stiilne ballisaal aitab kaasa iga ürituse pidulikkusele.

Lõbus fotojaht

„Traditsiooniks on saanud meil mitu pereüritust, näiteks maasikamöll juuli esimesel nädalavahetusel või sügislaat mihklipäeval, mil kohalikud inimesed, aga ka kaugemalt tulijad käivad laadalistele oma kasvatatut või meisterdatut pakkumas,“ räägib ürituste üks korraldajaid, mõisa ärijuht Meelis Kolk. R.A.A.A.M teatri abiga lavastati läinud suvel mõisas isegi 19 teatrietendust – teatrietendused mõisas tahetakse traditsiooniks muuta.

Lõbusatele sünnipäevaseltskondadele ja põnevust otsivatele korporatiivklientidele sobivad aga mõisas korraldatud fotojaht ja seiklusmäng. Jahil saavad osalejate grupid tahvelarvuti ja ülesande: kes peab kaaslasi pildistama Greenpeace`i aktivistidena mõisa vanimat tamme kaitsmas või kehastama ebamaiselt mõisalikku ornitoloogi kolme kormorani pildistamas. Alati viib seltskonna tuju kõrgele lossilakke pandud suurelt ekraanilt fotode ühisvaatamine. Seiklusmängus tuleb aga lahendada erinevaid ülesandeid ja valida meeskonnale enim punkte toov strateegia. Nii kõneleb Kernu mõisa ärijuht Meelis tehtust ja toimunud üritustest.

Nüüdseks on osaliselt renoveeritud ka keldrikorrus, sisustamist ootavad seal puhketoad ja saunaruum. Suurem töö on teha veel teisel korrusel, viimistlemisel on neli konverentsiruumi ja viisteist hotellituba, üks neist läbi kahe korruse rajatud kaminatoaga sviit.

Kardinad kuningannalt

Ajaloohuvilistele on mõisas muudki uudistamist: esimese korruse ruumide seinakatted ja kardinad on Inglismaalt kuningannale kuuluvast lossist. Pisikesed, silmale praktiliselt nähtamatud augud siidsetes seinakangastes reedavad, et siin-seal võis kunagi rippuda kuningannale kuulunud krutsifiks.

„Jaanipäevaks on teise korruse hotellitoad valmis, siis ootame külalisi ka kaugemalt kui ainult Eestist,“ kõneleb Meelis Kolk. Kernu mõisal on, mida pakkuda. Olgu siis Tallinnast meie suvepealinna vuravale turistile ööbimine koos toitlustusega, firmale põnev paik firmapeoks ja seminariks või lihtsalt teatrikülastus. Igaüks leiab sellest ajaloolisest, ajastutruult renoveeritud hoonest midagi.

TEAVE: Kernu mõis

• Kernu mõis on klassitsistlikus stiilis rajatud ajalooline hoonetekompleks Tallinnast Pärnu poole sõites 36 kilomeetri kaugusel.

• 2013. aastal alustatud ulatuslikes renoveerimistööde käigus on valminud kohvik koos kahe hubase külalistesaaliga, üritusi (seminare, juubeleid) on võimalik korraldada ka ballisaalis. Lähiajal on valmimas ka 14 hotellituba ja konverentsiruumid sajale külalisele.

• 17.-19. veebruaril – sõbrapäeva nädalalõpp erimenüüga mõeldes sõpradele.

• 24. veebruaril – Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine erimenüü ja otseülekandega suurelt ekraanilt.

• 25. veebruaril maslenitsa ehk pannkoogipidu (alates 12.00) ja „Tallinna Balalaika“ kontsert (15.00, pilet 10 eurot).

• 4. märtsil vastlapäeva programm, vastavalt ilmale ka eriprogramm ja menüü.

• 10. märtsil naistepäevakontsert/õhtu Elvise lauludega. Esineb Anna Curly band ja Elvis (piletiga üritus).

• 11. märtsil naistepäeva eri „Päev iseendale“ Algus kell 11.00, piletid müügil Piletilevis.