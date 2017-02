Lubadus võtab vallalt aastas 150 000 eurot

Andres Tohver

Seoses mulluse elanike registreerimise kampaaniaga 1. novembrist 31. detsembrini käis Raasiku vallavalitsus välja veksli, et vallaelanike lapsed saavad rongiliinil Aegviidu-Tallinn hakata tasuta sõita alates 9. jaanuarist.

Sõidusoodustusele on õigus nendel 7-19-aastastel, kes ise ja kelle mõlemad vanemad olid 31. detsembri 2016 seisuga Raasiku valla elanike registris. Tasuta sõiduks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus.

Mõningast segadust põhjustas määruse seletuskirjas olnud märge, et need, kes esitavad taotlused hiljemalt 2. jaanuaril, saavad hakata tasuta sõitma 9. jaanuaril ehk pärast koolivaheaja lõppu. Seetõttu arvasid mitmed, et kui nad avalduse hiljem esitavad, saavad nad soodustust nautida alles poole aasta pärast.

Vallavanem rahustas

Vallavanem Raivo Uukkivi rahustas elanikke Facebookis, et inimesed saavad esitada tasuta sõidu avaldusi jätkuvalt “ja nad registreeritakse soodustuse saajaks lihtsalt viivitusega, mis Elronil on vajalik nende sisse viimiseks oma süsteemi. Eeldame, et see viivitus on umbes nädal aega avalduse esitamisest.”

“Vallavalitsusel pole vähimatki eesmärki trikitada ja määruse tingimusi täitnuid toetuseta jätta. Vastupidi, vallavalitsuse töötajad on igati aidanud kaasa nii avalduste täitmisele kutsudes kui ka õpetades rohelise kaardiga seonduvas,” väitis Uukkivi.

Praeguse seisuga on Raasiku vallale esitatud 440 säärast taotlust. Uukkivi sõnul on sellisele soodustusele õigus kokku 812 inimesel.

5000 eurot kuus

Jaanuaris kulus vallal Elronile sõidusoodustuse maksmiseks 3132 eurot ja 18 senti. “Jaanuaris oli meil seda toetust 22 päeva ja jaanuari jooksul taotlejaid ka lisandus jooksvalt. Summa suurus oleneb ka rongi kasutamise intensiivsusest, seega esimese kuu pealt kaugeleulatuvaid järeldusi teha ei saa. Küll on lootus, et selle summa suurus jääb kuskile 5000 kanti kuus,” arvas Uukkivi.

2017. aasta eelarves on Raasiku vald siiski valmistunud olulisemalt suuremaks väljaminekuks. “Eelarves oleme arvestanud summaga ca 150 000,” kommenteeris Uukkivi võimalikku aastase dotatsiooni kogumaksumust. “Eeldatavalt see täpsustub kogemuse kaudu ja loodetavalt vähenemise suunas.”

Kampaania käigus kiirkorras ülespumbatud rahvaarv seevastu näitab vähenemise trendi. Kui 1. jaanuari seisuga oli Raasiku vallas 5075 elanikku, on sellest praeguseks järele jäänud 5035 ehk neljakümne võrra vähem.