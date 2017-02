Ühistranspordist

Ülle Rajasalu

Harju maavanem

Teate ju küll ütlust: “Teise silmas näeb pindu, aga oma silmas ei näe palki”. Ma taban end viimasel ajal aina rohkem meie vanasõnu kasutamas ja see teeb isegi natukene nalja, sest just vanad eestlased teadsid, millest räägivad. Küll aga ei tundu see tänapäeval nii olevat…

Möödunud nädalal tegid maavanemad ettepaneku majandus- ja kommunikatsiooniministrile ning näitasid valmisolekut minna juba selle aasta mais üle tasuta ühistranspordile. Selle ajendiks oli aga ministri väide, et tasuta ühistranspordi peamisteks takistusteks on maavalitsused, kellel pole huvi antud teemaga tegelda. Sellised väljaütlemised aga jätavadki avalikkusele mulje, justkui oleksid maavalitsused mõttetud institutsioonid, mis ei tegele millegagi.

Veel suuremaks üllatuseks oli aga ministri väljaütlemine selle nädala keskel. Nimelt väitis ta, et see, et Sauet teenindavad vaid kommertsliinid, on tema hinnangul maavanema tegemata töö. See aga ei ole tõsi. Jätame süüdistused ning vaatame korraks tänast olukorda Harjumaal.

2005. aastast on ühistranspordi korraldamine Harjumaal üle antud MTÜle Harjumaa Ühistranspordikeskus. Sellega seoses kuulub nende pädevusse kõik see, mis muidu on ühistranspordi seadusega antud maavalitsuse pädevusse. Kõige muu hulgas esitavad nad ka taotlusi, et saada riikliku dotatsiooni, mille abil avada avalikke liine. Kahjuks aga pole paljud meie taotlused toetust leidnud. Kui rääkida nüüd konkreetselt vaatluse all olevast Saue linnast, siis on nad korduvalt esitatud taotlusi riigiliini avamiseks, kuid neid pole heaks kiidetud. Öelda, et midagi pole tehtud, on ebaõiglane kõigi suhtes.

Eks see nii kipub olema, et igaüks vaatab asja endale sobivas valguses. Kas öelda, et maavalitsused ei ole huvitatud teemaga tegelemisest, pole siiski natukene ülekohtune? Meie kiri oli selgeks märgiks, et vaatamata sellele, et maavalitsused pannakse uuel aastal kinni, pole meil motivatsioonipuudust. Seni, kuni meie uksed on lahti, töötame igapäevaselt, järjepidevalt ning sihikindlalt selle nimel, et muuta elu siin paremaks ning pakkuda meie elanikele häid teenuseid ja kõrget kvaliteeti.

Täna, mil riigis on toimumas palju muudatusi, tuleks hoida kokku, tegutseda ühtse meeskonnana selle asemel, et üksteist süüdistada. Koostöö on kõige aluseks ning edasiviivaks jõuks!