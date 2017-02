Kredex on toetanud 22 Harju kortermaja remonti

Andres Tohver

andres@harjuelu.ee

“Aastateks 2015-2020 on KredExile korterelamute rekonstrueerimise toetamiseks Euroopa Ühtekuuluvusfondist eraldatud 102 miljonit eurot,” selgitab Kredexi kommunikatsioonispetsialist Joonas Kerge. Seda on peaaegu kolm korda rohkem kui varasemal taotlusperioodil.

Aastatel 2010-2014 renoveeriti Eestis KredExi toetustega 661 kortermaja ehk ligi 24 000 korterit.

“Tollal oli maksimaalne toetusmäär 35%. Summa oli ligi 37,8 miljonit eurot, mis toetusteks eraldati. Kui Tallinn välja arvata, siis sai aastatel 2010-2014 Harjumaal toetusi 58 korterelamut,” selgitab Kerge.

Harjumaal 22 kortermaja

Kuidas jagab KredEx raha aastatel 2015-2020? “Jagame toetust vahendite lõppemiseni n-ö jooksva järjekorra alusel. Seega pole taotluse esitamiseks kindlat tähtaega, taotlusvoor on avatud,” väidab Kerge.

“Arvestades, et pisut vähem kui 80% KredExile laekuvatest taotlustest on esitatud majade tervikuna korda tegemiseks, mille puhul on võimalik toetust saada saada 40% tööde kogumaksumusest, on tõenäoline, et eraldatud rahad saavad otsa juba 2019. aastal,” prognoosib Kerge.

“Toetust on praegu saanud 119 korterelamut kogusummas ligi 22,4 miljonit eurot. Ühelegi piirkonnale mingit kindlat arvu toetust ette nähtud ei ole. Harjumaalt (v.a. Tallinn) on lõpliku toetuse saanud 22 korterühistut summas 3,27 miljonit eurot,” täpsustab Kerge.

Kui palju korterelamute renoveerimise taotlusi KredExile aastas esitatakse? “2016. aastal esitati 151 taotlust, eeldame, et taotluste maht üle Eesti jääb samasse suurusjärku ka sellel aastal,” arvab Kerge.

KredExilt võib korterelamu renoveerimiseks taotleda 15%, 25% või 40% tööde kogumaksumusest. “Esialgse tagasiside taotlusele annab Kredex mõne päeva jooksul ning kui kõik dokumendid on olemas, tehakse ka esialgne otsus ning projektid suunatakse ekspertiisi,” selgitab Kerge.

Enim renoveerib Kose

Harjumaal läks aastatel 2015-2016 KredExi korterelamute renoveerimistoetusi enim Kose valda – kuuele majale – , mis kõikidel juhtudel said toetuse maksimummäära ehk 40%. See teeb kokku 1 011 361eurot

“Kolme ja enam korteriga elamuid on vallas 152, ehitusaastad 1871-2008. Elamud vajavad renoveerimist (soojus, elekter, kanalisatsioon). Initsiatiiv toetust saamiseks on kortermajade elanike/ühistute poolt,” selgitab Kose vallavanem Merle Pussak.

Pussaku sõnul on toetust saanud Kose aleviku KÜ Karupoja ja KÜ Kodu 16 ehitustegevus lõppfaasis. Kose-Uuemõisa korteriühistutes Välja 2 ja Kase 8 ehitustegevus käib. Kose alevikus Kodu 1a ja b juures ei ole ehitustegevust veel näha.

KredExi toetuste nimekirjas 2015-2016 järgneb Keila linn nelja kortermajaga kokku 621 893 euroga. “Keilas on ligikaudu 100 korterelamut. Täpsem ülevaade nende seisukorrast on olemas ühistute juhatustel, kuid üldine seis pole halb. Seetõttu kaalutakse majade täielikku renoveerimist põhjalikult,” selgitab Keila linnapea Enno Fels.

Keila korteriühistutest on Vasara 6, Paldiski mnt 28c ja Jõe 66a tööd lõpetanud. Niidu 3 lõpetab tõenäoliselt suve algul.

Harku vallas said 2015-2016 KredExi renoveerimistoetust kolm kortermaja kokku 579 016 eurot. “Kortermajad taotlevad KredExilt vastavaid toetusi omal initsiatiivil ilma kohalikku omavalitsust kaasamata,” räägib kommunikatsioonijuht Kady-Ann Sutt.

Kredex andis renoveerimistoetusi veel kahele Viimsi ja kahele Jõelähtme valla kortermajale. Rae vald, Saue linn, Kernu vald, Saue vald ja Nissi vald said igaüks Kredexilt abi ühe kortermaja renoveerimiseks.

Üheltki Harjumaa ühistult pole toetust seni tagasi nõutud.

TEAVE: KredExi renoveerimistoetused 2015-2016 Harjumaal (eurodes)

• KÜ Keila Paldiski mnt 28c (Keila linn) – 22 388

• KÜ Ehituse 20 (Rae vald) – 94 228

• KÜ Jõe 66A (Keila linn) – 29 203

• KÜ Pärnasalu 32 (Saue linn) – 95 368

• KÜ Ubina (Viimsi vald) – 70 882

• KÜ Rabaääre (Harku vald) – 342 791

• KÜ Kase 8 (Kose vald) – 115 051

• KÜ Lainer (Viimsi vald) – 68 516

• KÜ Niidu 3 (Keila linn) – 157 667

• KÜ Loodjärve tee 11 (Harku vald) – 113 267

• KÜ Liukivi 6 (Jõelähtme vald) – 304 892

• KÜ Haiba 40 (Kernu vald) – 225 317

• KÜ Vasara 6 (Keila linn) – 412 635

• KÜ Karupoeg (Kose vald) – 184 312

• KÜ Tiigi 6 (Harku vald) – 122 958

• KÜ Toome tee 4 (Jõelähtme vald) – 141 713

• KÜ Kodu 16 A(Kose vald) – 172 423

• KÜ Kuuse 33 (Saue vald) – 35 450

• KÜ KU Välja 2 (Kose vald) – 285 944

• KÜ Metsa 16 (Nissi vald) – 19 677

• KÜ Kodukolmik Kodu 1a (Kose vald) – 125 003

• KÜ Kodukolmik Kodu 1b (Kose vald) – 128 628